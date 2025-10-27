scorecardresearch
 

दिल्ली एसिड अटैक केस में नया मोड़... लड़की के पिता का कुबूलनामा- आरोपी जितेंद्र को फंसाने के लिए रची थी साजिश

Delhi Acid Attack Case: 26 अक्टूबर को दिल्ली में सामने आए एसिड अटैक केस ने अब नया मोड़ ले लिया है. पुलिस जांच में पीड़िता के बयानों और तकनीकी साक्ष्यों में कई विरोधाभास मिले हैं. सामने आई जानकारियों ने इस पूरे मामले को उलझा दिया है.

आरोपी की पत्नी ने खुद पीड़िता के पिता पर लगाए ब्लैकमेल के आरोप. (File Photo: ITG)
दिल्ली के भारत नगर इलाके में 26 अक्टूबर की सुबह हुए एसिड अटैक के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस केस में पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले हैं, जो पीड़िता के बयानों से मेल नहीं खाते. इतना ही नहीं लड़की के पिता अकील कुबूल कर लिया है कि उसने जितेंद्र को फंसाने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची थी. ईशान और अरमान से उसका विवाद चल रहा था, इसलिए उसने उनको भी फंसा दिया था.

सूत्रों के मुताबिक, लड़की खुद टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला एसिड लेकर आई थी. अकील ने उसको कहा था कि जितेंद्र की पत्नी मुझ पर केस दर्ज करवा रही है, इसलिए उसको फंसाना है. उसने अपनी बेटी से इस मामले में उसका साथ देने के लिए कहा था. पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना के वक्त जितेंद्र करोलबाग में था. सीसीटीवी में उसको बाइक से जाते हुए देखा गया है. मोबाइल लोकेशन भी वहीं मिली है.

लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 26 अक्टूबर की सुबह वो लक्ष्मीबाई कॉलेज, अशोक विहार में एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी. रास्ते में उसके परिचित जितेंद्र ने अपने दो दोस्तों ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आकर उस पर एसिड जैसा तरल पदार्थ फेंक दिया. जितेंद्र बाइक चला रहा था. उसके पीछे ईशान और अरमान बैठे हुए थे. इस दौरान अरमान ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया. 

delhi acid attack case
सीसीटीवी में आरोपी जितेंद्र को बाइक पर देखा गया है.

पीड़ित लड़की ने दावा किया कि उसने चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए. उसने कहा कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था. लेकिन पुलिस जांच के दौरान मामले का रुख अचानक बदल गया. मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से पता चला कि घटना के वक्त जितेंद्र करोल बाग में था.

यहां तक कि जिस बाइक का जिक्र लड़की ने अपने बयान में किया, वह भी करोल बाग में खड़ी मिली. इन तथ्यों ने पीड़िता के बयान पर सवाल खड़े कर दिए. जांच में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पता लगाया कि 24 अक्टूबर को यानी घटना से दो दिन पहले जितेंद्र की पत्नी ने एक पीसीआर कॉल की थी. उसने बताया कि उसे पीड़िता के पिता अकील खान द्वारा ब्लैकमेल और परेशान किया जा रहा है. 

जितेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया कि 2021 से 2024 के बीच वह अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी. इसके बाद में उसने आपत्तिजनक फोटो–वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस शिकायत के आधार पर थाना भलस्वा डेयरी में केस दर्ज किया गया था और अब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अकील खान फरार है. उसकी तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है.

पुलिस के अनुसार, बाकी दो आरोपी अरमान और ईशान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं. दिलचस्प बात यह है कि शबनम ने खुद बताया कि साल 2018 में उस पर भी एसिड अटैक हुआ था, जो कथित तौर पर अकील खान के रिश्तेदारों ने किया था. यही नहीं, शबनम और अकील खान के बीच मंगोलपुरी की एक प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद भी चल रहा है, जो फिलहाल अदालत में विचाराधीन है.

सीसीटीवी फुटेज में भी कहानी के कई पहलू सामने आए हैं. वीडियो से पता चला कि पीड़िता को उसके भाई ने घर से स्कूटी पर छोड़ा था. वह बहन को अशोक विहार इलाके तक लेकर गया, लेकिन कॉलेज गेट तक नहीं गया. इसके बाद लड़की एक ई-रिक्शा में आगे जाती दिखी. अब पुलिस यह जांच कर रही है कि भाई ने बहन को कॉलेज तक क्यों नहीं छोड़ा और क्या वह किसी बात से पहले से वाकिफ था.

फिलहाल, भाई भी पुलिस जांच में शामिल नहीं हो रहा है, जिससे शक और गहरा गया है. पुलिस ने कहा है कि अभी जांच के कई पहलुओं की पुष्टि बाकी है. वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि सच्चाई जल्द सामने लाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

