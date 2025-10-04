scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली के रोहिणी में दिनदहाड़े लाखों रुपए की लूट, चार बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली में दिनदहाड़े हुई एक बड़ी हथियारबंद लूट का राज पुलिस ने खोल दिया है. रोहिणी इलाके में 28 सितंबर को हुई इस वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी थी. अब पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पुलिस ने रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास हुई लूट का पर्दाफाश किया. (Photo: Representational)
पुलिस ने रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास हुई लूट का पर्दाफाश किया. (Photo: Representational)

दिल्ली के रोहिणी इलाके में 28 सितंबर को जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास दिनदहाड़े हुई 8 लाख की डकैती का खुलासा हो गया है. पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मास्टरमाइंड अश्वनी उर्फ आशु ने नकदी लेन-देन की जानकारी जुटाकर पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने उनके पास से 6.22 लाख रुपए भी बरामद किए हैं.

ये वारदात उस वक्त हुई जब डिलीवरी स्टाफ आदर्श श्रीवास्तव 8 लाख रुपए लेकर अपने नियोक्ता के पास जा रहा था. जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास आरोपियों ने चाकू की नोक पर उसे रोक लिया. उससे नकदी छीनकर वहां से फरार हो गए. इस घटना के बाद दक्षिण रोहिणी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान अश्वनी उर्फ आशु (22), गौतम उर्फ भूरा (22), भरत किराड़ (22) और हितेश पवार उर्फ हित्तू (22) के रूप में हुई है. ये चारों लंबे वक्त से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. पुलिस ने जांच के दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला. इसके साथ ही स्थानीय नेटवर्क से जानकारी जुटाई गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Court Virtual Hearing in Delhi
वर्चुअल सुनवाई में अंडरगारमेंट्स पहन शामिल हुआ हिस्ट्रीशीटर, जज के सामने पीने लगा सिगरेट-शराब 
Swami Chaitanyanand fully exposed
पुलिस फाइल में चैतन्यानंद पर कितने गंभीर आरोप? दोषी पाए जाने पर कितनी होगी सजा? 
7 Years Old child rescue in haryana
7 साल का अगवा मासूम बच्चा बरामद, मां के पूर्व लिवइन पार्टनर ने किया था अपहरण 
illegal firecrackers seized in delhi
दिल्ली में त्योहारी सीजन से पहले 4600 किलो पटाखे जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार 
रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों और दिल्ली पुलिस के बीच एनकाउंटर
दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली 

इसी बीच एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और 30 सितंबर को रोहिणी के जापानी पार्क के पास भरत और हितेश को दबोच लिया. दोनों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर बाकी दो आरोपी, अश्वनी और गौतम, 3 अक्टूबर को मुकरबा चौक से पकड़े गए. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई रकम में से 6.22 लाख बरामद कर लिए हैं. 

Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया कि अश्वनी इस डकैती का मास्टरमाइंड था. उसे अस्पताल के पास नकदी लेन-देन की जानकारी मिली थी. इसके बाद उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया, हथियार की व्यवस्था की और लूट के बाद पैसे बांटने की योजना बनाई. लूट के बाद आरोपी अलग-अलग दिशाओं में भाग गए. मंगोलपुर कलां के पास एक पार्क में मिलकर पैसे बांट लिए. 

इनमें से दो आरोपी उत्तराखंड निकल गए. जांच में यह भी पता चला कि चारों आरोपी पढ़ाई छोड़ने के बाद नशे की लत में डूबे रहते थे. बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने उन्हें अपराधी बना दिया. वे डकैती से मिले पैसों से ड्रग्स और शराब की लत पूरी करते थे. पुलिस ने चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement