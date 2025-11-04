scorecardresearch
 

बॉयफ्रेंड पर हमला, गर्लफ्रेंड से गैंगरेप... तमिलनाडु पुलिस ने तीन दरिदों को ऐसे धर दबोचा

कोयंबटूर में छात्रा से हुए बर्बर यौन उत्पीड़न के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्धों को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी रिश्तेदार हैं.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक महीने में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. (Photo: Representational)
तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले ने पूरे सूबे को झकझोर दिया है. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया और पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तीन आरोपियों को सोमवार देर रात गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मजूबत चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

पुलिस कमिश्नर ए. सरवणा सुंदर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतीश उर्फ करुपसामी, उसका भाई कार्थी उर्फ कालीश्वरन (विरुधुनगर निवासी) और उनके रिश्तेदार गुना उर्फ थवासी (मदुरै निवासी) के रूप में हुई है. तीनों को 3 नवंबर की देर रात वेल्लाकिनारू इलाके में पकड़ लिया गया, जब वे वहां छिपे हुए थे. पुलिस ने दरिंदों तक पहुंचने के लिए 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. चश्मदीदों से मिली सूचनाओं का मिलान किया. इसके बाद आरोपियों का लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया.

सोमवार रात करीब 10.40 बजे पुलिस को तीनों आरोपियों की लोकेशन वेल्लाकिनारू में मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने उनको चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस को देखते ही तीनों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस को उनके पैरों में गोली चलानी पड़ी. गोलीबारी में एक आरोपी के एक पैर और बाकी दो के दोनों पैरों में गोली लगी है. एक कांस्टेबल भी इस मुठभेड़ में घायल हो गया है. तीनों आरोपियों को इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 2 नवंबर की रात तीनों आरोपियों ने एक दोपहिया वाहन लूटा था. उसी दौरान वे कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास कच्ची सड़क से गुजर रहे थे. वहां उन्होंने एक कार में बैठे स्टूडेंट कपल को देखा. उन्होंने पत्थरों से कार के शीशे तोड़े, छात्रा के दोस्त पर चाकू से हमला किया और फिर लड़की को जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए. उस जगह पर न तो स्ट्रीट लाइट थी, न कोई आवाजाही. उसी अंधेरे में तीनों ने मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया. उसे वहीं छोड़कर भाग गए. 

इसी बीच छात्रा के दोस्त ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम को रात 11.20 बजे कॉल किया. पुलिस महज 15 मिनट में मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता को ढूंढकर अस्पताल ले जाया गया. इस जघन्य वारदात की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, ''उस युवती के साथ जो हुआ, वह अमानवीय है. ऐसे अपराधों की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हैं.'' उन्होंने तुरंत पुलिस के आलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''इस मामले में शामिल दोषियों का पता लगाकर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है. मैंने पुलिस को निर्देश दिया है कि एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द अधिकतम सज़ा दिलाई जाए. हमारी महिलाएं जब हर क्षेत्र में प्रगति करेंगी, तो ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का अंत हो जाएगा. तभी समाज सचमुच प्रगतिशील बनेगा.'' पुलिस जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं.

तीनों पहले से हत्या, चोरी और मारपीट जैसे कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं. एक पुराने हत्या के केस में कोर्ट में उनकी पेशी भी चल रही थी. इस घटना की रात तीनों ने एक बाइक लूटने के बाद शराब पी और एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें कार में बैठे कपल दिखाई दिए. तीनों के आरोपियों खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और आरोपियों के डीएनए सैंपल की जांच कर रही है.

इस मामले में घायल होने के बावजूद छात्रा के दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी. उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया. यही कॉल इस केस की सबसे अहम मोड़ साबित हुई. पुलिस ने घटनास्थल से पीड़िता को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया. अब उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जा रही है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस वीभत्स वारदात ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया है. राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक हर कोई दोषियों के खिलाफ सख्त सज़ की मांग कर रहा है.

---- समाप्त ----
