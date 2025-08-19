scorecardresearch
 

Feedback

पटना के छात्रावास में पुलिस की छापेमारी, विस्फोटक और देसी बम बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

पटना (पूर्वी) के पुलिस अधीक्षक (SP) परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस ने विस्फोटक और देसी बम बरामद करने के इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी पहचान सचिन कुमार, सौरव कुमार, निशांत कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है.

Advertisement
X
पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)

बिहार की राजधानी पटना में मौजूद एक हॉस्टल से पुलिस ने विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के साथ-साथ चार देसी बम बरामद किए हैं. पुलिस ने पटना के सुल्तानगंज इलाके में स्थित अंबेडकर छात्रावास से ये बरामदगी की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पटना (पूर्वी) के पुलिस अधीक्षक (SP) परिचय कुमार ने पीटीआई को बताया कि पुलिस ने विस्फोटक और देसी बम बरामद करने के इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी पहचान सचिन कुमार, सौरव कुमार, निशांत कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस अधीक्षक (SP) परिचय कुमार ने बताया, 'विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सोमवार रात सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंबेडकर छात्रावास में तलाशी ली और विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के साथ चार देसी बम बरामद किए. 

सम्बंधित ख़बरें

Two constables suspended of Thane police
एंट्री में लापरवाही, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी... ठाणे के दो पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड 
Alwar Blue Drum Murder
दो महीने में तबाह हो गया पूरा परिवार... छत पर रखे नीले ड्रम में लाश, 8 साल के बेटे ने खोल दिया कत्ल का राज 
Woman's body found in a well in Jhansi (Photo: ITG)
झांसी: टुकड़ों में महिला की लाश, हाथ-पैर और सिर अलग, 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं 
Students injured in the stabbing were brought to the hospital (Photo: ITG)
गाजीपुर: पानी की बोतल में छिपाकर लाया था चाकू, किए ताबड़तोड़ वार, 10वीं के छात्र की मौत 
महिला का रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप 

इस सिलसिले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है. पुलिस को इस मामले में आगे भी खुलासा होने की उम्मीद है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement