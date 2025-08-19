पटना के छात्रावास में पुलिस की छापेमारी, विस्फोटक और देसी बम बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना में मौजूद एक हॉस्टल से पुलिस ने विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के साथ-साथ चार देसी बम बरामद किए हैं. पुलिस ने पटना के सुल्तानगंज इलाके में स्थित अंबेडकर छात्रावास से ये बरामदगी की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पटना (पूर्वी) के पुलिस अधीक्षक (SP) परिचय कुमार ने पीटीआई को बताया कि पुलिस ने विस्फोटक और देसी बम बरामद करने के इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी पहचान सचिन कुमार, सौरव कुमार, निशांत कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस अधीक्षक (SP) परिचय कुमार ने बताया, 'विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सोमवार रात सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंबेडकर छात्रावास में तलाशी ली और विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के साथ चार देसी बम बरामद किए.

इस सिलसिले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है. पुलिस को इस मामले में आगे भी खुलासा होने की उम्मीद है.



