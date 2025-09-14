scorecardresearch
 

म्यूजिक प्रोजेक्ट का झांसा, नशीली कोल्ड ड्रिंक और गैंगरेप... भुवनेश्वर में सिंगर को बनाया दरिंदगी का शिकार

Bhubaneswar Gangrape: भुवनेश्वर में सामूहिक बलात्कार की एक सनसनीखेज घटना ने झकझोर दिया है. तीन आरोपियों ने एक गायिका को संगीत प्रोजेक्ट का लालच देकर लॉज में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

तीन आरोपियों ने दिया इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम. (Photo: Representational)
तीन आरोपियों ने दिया इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम. (Photo: Representational)

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सामूहिक बलात्कार की एक दिल दहलाने वाली वारदात ने झकझोर दिया. तीन आरोपियों ने एक उभरती हुई गायिका को बड़े संगीत प्रोजेक्ट का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और चंद्रशेखरपुर इलाके के एक लॉज में ले जाकर उसे हवस का शिकार बना डाला. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, ये घटना 10 सितंबर को घटी थी. पीड़िता पेशे से गायिका है. आरोपियों ने उसे एक बड़े संगीत प्रोजेक्ट का लालच देकर संपर्क साधा. इसके बाद उसे भरोसे में लेकर चंद्रशेखरपुर के लॉज तक बुलाया. वहां उसके साथ पहले शराब पीने का दबाव बनाया गया और फिर नशीला पदार्थ मिला पेय पिला दिया गया. कुछ ही देर में उसने अपना होश खो दिया. फिर तीनों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद उसने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर शनिवार को तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कुबूल कर लिया है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी और क्या इसके पीछे कोई चौथा शख्स भी शामिल है. इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आरोपियों ने पहले भी ऐसी कोई वारदात अंजाम दी है या नहीं. इस घटना के सामने आने के बाद भुवनेश्वर जैसे आधुनिक शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है. 

बताते चलें कि कुछ समय पहले ओडिशा के बालासोर जिले से भी गैंगरेप की एक खौफनाक वारदात सामने आई थी. वहां 23 साल की एक युवती को करीब छह महीने तक कैद में रखकर कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था. आरोपियों ने उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया था. बताया जाता है कि पीड़िता एक व्यक्ति के साथ घर से भागी थी. अपने साथ में नकदी और गहने भी लेकर गई थी.

इस मामले में भोगराई थाने के प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बल ने खुलासा किया था कि पीड़िता की मां ने गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में पता चला कि युवती को मयूरभंज जिले के बारीपदा इलाके में बंधक बनाकर रखा गया है. पुलिस ने वहां छापा मारकर उसे छुड़ाया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रिहैब सेंटर में काउंसलिंग के लिए भेजा गया.

---- समाप्त ----
