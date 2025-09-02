Bengaluru Crime: अलग होने से नाराज था लिव-इन पार्टनर, महिला को जिंदा जलाकर ले ली जान

बेंगलुरु में हत्या का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी लिव-इन पार्टनर के अलग होने पर बेहद नाराज था. इसी बात को लेकर पहले उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर उस शख्स ने गुस्से में अपनी महिला लिव-इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

बेंगलुरु पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक 35 वर्षीय महिला को उसके लिव-इन पार्टनर से अलग होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. आरोपी ने झगड़े के बाद महिला पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया. जिससे महिला की जिंदा जल जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई.

यह घटना 30 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. मृतका की पहचान वनजाक्षी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी एक कैब चालक है, जिसकी पहचान विट्ठल (52) के तौर पर हुई है. उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विट्ठल शराब का आदी था. लगभग चार-पांच साल पहले लिव-इन रिलेशनशिप में आने से पहले दोनों की शादी हो चुकी थी. लेकिन शराब के नशे में उसके उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने उसे छोड़ दिया और बाद में मरिअप्पा नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई.

वारदात के दिन, विट्ठल ने उस वक्त वनजाक्षी की कार का पीछा किया, जब वह मरिअप्पा के साथ एक मंदिर से लौट रही थी. एक ट्रैफिक सिग्नल पर, उसने गाड़ी रोकी और उस पर पेट्रोल डाल दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने लाइटर से उसे आग लगा दी.

इस दौरान एक राहगीर महिला की मदद के लिए दौड़ा और कपड़े के एक टुकड़े से आग बुझाने की कोशिश की. उसे देखकर दूसरे लोग भी आग बुझाने में जुट गए. पुलिस ने बताया कि महिला को लगभग 60 प्रतिशत जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया और जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

पुलिस उपायुक्त (इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन) एम नारायण ने कहा, 'हमने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एक व्यक्ति उसकी मदद के लिए दौड़ा. हमने उसे विक्टोरिया से सेंट जॉन्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी चोटों और जलने के जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई.'



