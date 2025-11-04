scorecardresearch
 

SIR का खौफ और नाम में स्पेलिंग मिस्टेक... बंगाल में युवक ने की खुदकुशी, अबतक 7 की लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान एक स्पेलिंग एरर की वजह एक आदमी ने अपनी जान ले ली. हावड़ा के जाहिद माल अपने पहचान पत्र की गलती को सुधारने की कोशिश में हफ्तों भटकते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ, तो फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली.

हावड़ा जिले में पहचान की गलती बनी 30 साल के युवक की मौत की वजह. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के बीच एक 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक अपने पहचान पत्र में हुई एक मामूली स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार नहीं करा पा रहा था. उसके अंदर डर इतना बढ़ गया कि उसे लगा इस गलती की वजह से उसकी नागरिकता या वोटर लिस्ट से जुड़ी पात्रता ही खत्म न हो जाए. इस वजह से उसने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली.

यह दिल दहला देने वाली घटना उलुबेरिया इलाके के खालिसानी की है. मृतक का नाम जाहिद माल था. मंगलवार सुबह जब वह अपने घर के अंदर नहीं दिखा, तो परिवार ने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर जाहिद का शव फांसी के फंदे से झूल रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी बाहरी दबाव या साजिश का सुराग नहीं मिला है. 

मृतक के परिवार ने कहा है कि जाहिद बीते कुछ हफ्तों से बहुत परेशान था. उसके पहचान पत्र में एक स्पेलिंग मिस्टेक थी. जाहिद ने सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम गलत लिखा देखकर कई बार स्थानीय दफ्तरों का चक्कर लगाया, लेकिन बार-बार फाइलें लौटाई जाती रहीं. उसे बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके बार-बार के प्रयास के बावजूद उसका नाम सही नहीं हुआ.

परिवार के मुताबिक, जाहिद लगातार यही कह रहा था कि यदि गलती नहीं सुधरी तो वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा या नागरिकता की जांच में फंस सकता है. इसी डर ने उसके अंदर बेचैनी भर दी थी. पुलिस के मुताबिक, ''जाहिद को इस बात का डर था कि एसआईर प्रोसेस के दौरान यह गलती उसकी वोटर एलिजिबिलिटी में समस्या पैदा कर सकती है. उसने सुधार के लिए कई आवेदन दिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी.''

इस घटना के सामने आने के बाद राज्य में राजनीति भी शुरू हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने इस मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने राज्य के मंत्री पुलक रॉय को तत्काल मृतक के परिवार से मिलने का निर्देश दिया. वो जाहिद के परिजनों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में यह अकेली घटना नहीं है. 

उनके मुताबिक, बीते एक हफ्ते में सात लोगों ने SIR प्रक्रिया से जुड़े डर और तनाव में अपनी जान गंवाई है. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के मामलों में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक सिर्फ एक सरकारी गलती के डर में अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर न हो. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं.

---- समाप्त ----
