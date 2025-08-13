बादशाह के चंडीगढ़ क्लब पर धमाके का मामला, गोल्डी बराड़ के संपर्क में था गिरफ्तार आरोपी

चंडीगढ़ में मशहूर बॉलीवुड रैपर और सिंगर बादशाह के नाइट क्लब पर हुए हमले के मामले में पुलिस को अब जाकर बड़ी कामयाबी मिली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस हमले में शामिल एक आरोपी को दबोच लिया है.

दिल्ली से हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है. पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

गोल्डी बराड़ से कनेक्शन

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दीपक कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में था. यह वही गोल्डी बराड़ है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाता

गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है. इस हमले के तार भी इसी गैंग से जुड़े होने की आशंका है.

हमला कब और कहां हुआ?

यह घटना 26 नवंबर 2024 की है, जब चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित Seville Bar and Lounge और De Orra Club के बाहर दो धमाके हुए थे.

CCTV में कैद हुई वारदात

धमाके के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को क्लब के बाहर देसी बम फेंकते और फिर भागते हुए देखा गया था.

धमाकों का असर

इन धमाकों में क्लब के शीशे टूट गए थे, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी.

