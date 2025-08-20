scorecardresearch
 

Feedback

चादर, तौलिए और छड़ें... असम की मोरीगांव जेल से दो सजायाफ्ता कैदी फरार, सुबह गिनती के वक्त हुआ खुलासा

जेल अधिकारी ने बताया कि दोनों कैदियों ने अपनी कोठरी की खिड़कियों की छड़ें तोड़ दीं और चादरों, तौलियों का इस्तेमाल करके जेल की दीवार फांदकर भाग निकले. कैदियों की पहचान सुब्रत सरकार और जियारुल इस्लाम के तौर पर हुई है.

Advertisement
X
दोनों फरार कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला (फोटो-ITG)
दोनों फरार कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला (फोटो-ITG)

Two Convicted Prisoners Escaped: असम के मोरीगांव जिले की जेल में बंद दो सजायाफ्ता कैदियों ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी. पुलिस ने बताया कि मोरीगांव जिला जेल से बुधवार को दो सजायाफ्ता कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए. उनके भागने का खुलासा सुबह कैदियों की गिनती के वक्त हुआ.

जेल के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बुधवार सुबह जब कैदियों की हाजिरी हो रही थी. उसी दौरान कैदियों के भागने का पता चला और पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने कैदियों की तलाश शुरू कर दी है.

जेल अधिकारी ने कैदियों के भागने की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों कैदियों ने अपनी कोठरी की खिड़कियों की छड़ें तोड़ दीं और चादरों, तौलियों का इस्तेमाल करके जेल की दीवार फांदकर भाग निकले. कैदियों की पहचान सुब्रत सरकार और जियारुल इस्लाम के तौर पर हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

चलती ट्रेन से गायब होने वाली अर्चना ने खुद रची थी अपनी गुमशुदगी की साजिश 
चलती ट्रेन से गायब होकर नेपाल तक जा पहुंची थी अर्चना तिवारी 
son killed father case disclosure
घरेलू विवाद, नशे की लत और मर्डर... कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर ले ली पिता की जान, मां घायल 
दिल्ली में बेटे ने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की (File: ITG/Arvind Ojha)
दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटे ने ही ले ली मां-बाप और भाई की जान!  
फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था विभाष चंद का गिरोह
नोएडा: फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, अधिकारी बन करता था ठगी 

अधिकारी ने बताया कि कैदी जियारुल इस्लाम पहले भी एक बार जेल से भाग चुका था और बाद में उसे आंध्र प्रदेश में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था. दूसरा कैदी सुब्रत सरकार था, जिसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था.

Advertisement

फरार होने वाले दोनों कैदी दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में 20 साल की सजा काट रहे थे और एक ही बैरक में रह रहे थे. भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

यहां सबसे अहम बात ये है कि लगभग 10 महीने पहले इसी जेल से पांच कैदियों के फरार होने की खबर सामने आई थी. जिनमें से दो को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement