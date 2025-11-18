अमेरिका से भारत लाया जा रहा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. अनमोल बिश्नोई कई गंभीर अपराधों में आरोपी है. उसपर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. इसके साथ ही अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा है.

अनमोल बिश्नोई को भारत लाना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है. उसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. इस गिरफ्तारी से देश में हुए कई हाई-प्रोफाइल अपराधों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

अनमोल बिश्नोई पर मुंबई के जाने-माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोप लगा है. सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाकर इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी.

सलमान खान के घर हमले की साजिश

अनमोल बिश्नोई पर बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी शामिल होने का आरोप है. यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है. भारत लाए जाने के बाद जांच एजेंसियां इससे संबंधित सबूतों को खंगालेंगी.

सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, अनमोल बिश्नोई को जल्द ही भारतीय जांच एजेंसियों को दिया जाएगा. संगठित अपराध और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई में इस घटनाक्रम को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भारत आने पर पुलिस इन सभी मामलों के संबंध में गहन पूछताछ करेगी.

