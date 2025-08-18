scorecardresearch
 

ओडिशा में 5 लोगों ने 14 साल की लड़की से किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार

ओडिशा के संबलपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि 14 साल की बच्ची के साथ पांच लोगों ने गैंगरेप किया.

ओडिशा के संबलपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार. (Photo: Representational)
इस मामले में पीड़िता के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

संबलपुर के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार भामू के अनुसार, ये घटना जिले के जुजुमुरा इलाके में रविवार शाम 7 बजे के आसपास हुई थी. पीड़िता शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी. उसी दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया.

इसके बाद सूनसान जगह पर ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़िता किसी तरह से दरिंदों के चंगुल निकलकर अपने घर पहुंची. परिजनों को आपबीती बताई.

इसके बाद पीड़िता का परिवार उसे लेकर जुजुमुरा पुलिस स्टेशन गया. वहां उनकी लिखित शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 70(2) (नाबालिग से सामूहिक बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग लड़कों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है.

एसपी ने बताया कि इस वारदात में शामिल दो अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से जरूरी सबूत एकत्र किए हैं. इसके साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस समय पर आरोपपत्र दाखिल करने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि सभी आरोपियों को दोषी ठहराने और सजा दिलाने का रास्ता साफ हो सके.

बताते चलें कि इससे पहले ओडिशा के अंगुल जिले में 3 अगस्त को इसी तरह की घटना सामने आई थी. यहां बगड़िया के पास शौच के लिए निकली एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस वारदात को तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था.

पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. हैरानी की बात है कि ऐसी घटनाओं में नाबालिग बच्चे भी शामिल हो रहे हैं.

