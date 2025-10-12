10 दिन, 20 एनकाउंटर और 10 बड़े बदमाश ढेर... सावधान, यूपी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है!

उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते 10 दिनों में 10 बड़े इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में ढेर किए जा चुके हैं. इनमें ढाई लाख का इनामी विनीत भाटी और एक लाख के इनामी अपराधी इफ्तेखार, इमरान, अरशद और नईम शामिल हैं. योगी सरकार का 'नो टॉलरेंस' फॉर्मूला मैदान पर साफ दिखाई दे रहा है.

राज्य भर में सिर्फ 48 घंटे के भीतर 20 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं. पुलिस की सख्ती ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है. न किसी का धर्म देखा गया, न जात. अपराध किया, तो गोली खाई. यही है योगी सरकार का सीधा संदेश. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, "उत्तर प्रदेश में गंदे कर्म बर्दाश्त नहीं होंगे. जो भी कानून तोड़ेगा. वो गोली खाएगा."

कौशांबी: हत्या का आरोपी मुठभेड़ में जख्मी

कौशांबी जिले में तीन दिन पहले एक नवविवाहिता की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी प्रेमी बलवीर को पकड़ लिया. बलवीर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, तभी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. अब वो अस्पताल में भर्ती है. अपनी करतूत पर पछता रहा है. बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा.

रॉबर्ट्सगंज: छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

9 अक्टूबर को रॉबर्ट्सगंज जिले की कोतवाली और महिला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में तीन बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया. चौथा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. इन बदमाशों पर 8 अक्टूबर को एक महिला से लूटपाट और छेड़छाड़ का आरोप था. पुलिस ने मौके से 3 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखे, 2 मोबाइल और सात हजार कैश बरामद किए.

औरैया: 25 हजार के इनामी पकड़ा गया

9 अक्टूबर को ही औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के बझेरी पुलिया के पास पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश राजनेश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई केस दर्ज थे. पुलिस के मुताबिक राजनेश फरार चल रहा था और मुठभेड़ के दौरान उसने फायरिंग भी की, लेकिन जवाबी गोलीबारी में घायल होकर पकड़ लिया गया.

बरेली: 1 लाख के इनामी इफ्तेखार का अंत

8 अक्टूबर को बरेली में कासगंज के रहने वाले एक लाख के इनामी बदमाश इफ्तेखार को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. उसकी मौत के बाद पूरे वेस्ट यूपी में अपराधियों में खौफ है. एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आने के बाद सहारनपुर में गोलीकांड का आरोपी प्रशांत कुमार खुद थाने पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया. वो सहारनपुर में 6 अक्टूबर को हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी था.

उत्तर प्रदेश पुलिस का साफ संदेश

योगी सरकार की नीति स्पष्ट है कि यूपी में रहना है, तो अपराध छोड़ो, नहीं तो हिसाब तुरंत होगा. राज्य में पुलिस का एक्शन किसी जाति या धर्म की सीमा नहीं जानता. बीते 8 सालों में यूपी पुलिस ने 14,973 एनकाउंटर किए हैं, जिनमें अब तक 239 अपराधी ढेर हो चुके हैं. सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं. इस कठोर एक्शन मॉडल ने प्रदेश में अपराधियों की नींद उड़ा दी है.

