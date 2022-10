Hello Kitty Murder Case: जब मरने के बाद 'भूत' बन गई लड़की, फिर खुद को ऐसे दिलवाया इंसाफ

साल 1999. जगह हांगकांग... 23 साल की लड़की को मिली ऐसी मौत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. मामला भी बड़े ही अनोखे ढंग से सामने आया. जहां खुद भूत बनकर लड़की ने अपने लिये न्याय मांगा. जी हां आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे एक भूत अपने लिए इंसाफ मांग सकता है. तो बता दें, ये बिल्कुल सच्ची घटना है. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को.

मई 1999 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है. लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना था. पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि पिछले तीन से चार हफ्तों से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है. पुलिस वाले हंसने लगते हैं. लड़की कहती है कि ये सच है मैं कोई मजाक नहीं कर रही.

लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है. वो कई बार मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है. कभी उसके गले को घोंटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है. वो मुझसे मदद मांगती है. गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो. फिर वह मर जाती है.

पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वे उसे हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं. लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यही बात दोहराती है. वो कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए मैं सच बोल रही हूं. फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के भी होश तब उड़ जाते हैं. लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है. और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने-अनजाने में मैं भी शामिल हूं.

लड़की की बात सुनकर पुलिस थोड़ी सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है. लड़की पुलिस को बताती है उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट है वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है. फिर लड़की को साथ लेकर पुलिस उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां का उसने जिक्र किया था.

हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खोला, वहां से एक अजीब से दुर्गंध आ रही थी. पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहां ज्यादातर सामान 'Hello Kitty Dolls' से भरा हुआ. यहां तक कि पर्दे, टॉवल और चादर, सबमें 'Hello Kitty' ही बना हुआ था. वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की Hello Kitty Doll रखी हुई थी. ये Doll काफी अजीब लग रही थी. जैसे ही पुलिस Doll की जांच करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं. Doll के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ उन्हें मिलता है.

सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है. साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है. अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है. पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हो हुआ है. लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सिर आखिर है किसका?

डॉल के अंदर डाला था लड़की का सिर.

पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई. कहानी कुछ यूं थी कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन यी (Fan Man-Yee). लेकिन बचपन में ही माता-पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया. जिसके बाद वह चाइल्ड होम में ही रहने लगी. फिर जब वह बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई. वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना रह नहीं पाती थी. लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण वह ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी.

ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए जिस्मफरोशी के धंधे में उतरी

फैन मैन यी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वह साल 1997 में जिस्मफरोशी के धंधे में उतर आई. इससे जो भी पैसा उसे मिलता वह उससे ड्रग्स खरीद लेती. इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे. फिर उसने सोचा कि ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं. क्यों ना कहीं कोई नौकरी ही कर ली जाए. जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया. यहां काम करते-करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन-लोक (Chan Man-Lok) से हुई. जो कि एक दलाल और ड्रग का डीलर था. उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी. दोनों के बीच दोस्ती हो गई.'

सब कुछ ठीक चल रहा था. तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन यी एक दिन चैन मैन-लोक के घर गई हुई थी. वहां चैन मैन-लोक का पर्स पड़ा हुआ था. जब चैन मैन-लोक दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन यी ने उसका पर्स चुरा लिया. उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे. फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन यी वहां से चली गई.

दो शूटर्स ने किया फैन मैन को किडनैप

जैसे ही चैन मैन-लोक को पता चला कि उसका पर्स वहां से गायब है तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम फैन मैन यी का है. उसने अपने दो शूटर्स को बुलाया और फैन मैन यी को किडनैप करके एक पते पर लाने को कहा. शूटर्स मालिक के कहने पर फैन मैन यी को उठा लाए. चोरी की घटना से चैन मैन-लोक काफी गुस्से में था. उसने फैन मैन यी को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे. अब जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा. जिसके बाद उसने फैन मैन यी से कई बार जिस्मफरोशी का धंधा करवाया.

फैन मैन यी (फाइल फोटो)

काफी समय बाद भी जब चैन मैन-लोक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैन मैन यी का रेप करवाना शुरू कर दिया. उसने एक अपार्टमेंट में फैन मैन यी को बंधक बनाकर रखा. फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी. चैन मैन-लोक को गुंडे रोजाना दिन में कई-कई बार रेप करते. उसे मारते पीटते. उसे सिगरेट तक से जलाते. उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के मारते.

50 से ज्यादा लोग मार रहे थे फैन मैन को पंच

चैन मैन-लोक चूंकि एक दलाल था. उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्मफरोशी के धंधे में उतारा था. उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की जिसका नाम था आ फोंग (काल्पनिक नाम). फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी. एक दिन फोंग को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है. वहां का नजारा देखते ही वह दंग रह गई. दरअसल, यहां फैन मैन यी को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था. उसके शरीर पर चोटों के निशान थे. खाने के लिए उसे इंसानी मल-मूत्र दिया जा रहा था. उसे करीब 50 से ज्यादा लोग बारी-बारी से पंच मार रहे हैं. ये सब देखकर फोंग काफी हैरान थी. फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे. फोंग छोटी थी उसने भी तब फैन को कुछ पंच मार दिए.

'लाश के टुकड़ों को पकाओ और फेंक दो'

इसके बाद पूरे एक महीने तक फैन मैन यी को इसी तरह टॉर्चर किया गया. फिर एक रोज फैन की इस टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है. चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है वह गुंडों को हुकुम देता है कि उसके शरीर के टुकड़े करो फिर उसे पका कर अलग-अलग जगहों में फेंक दो.

ये सिलसिला चलता रहा. गुंडों ने फैन मैन यी के कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया. लेकिन अंत में फैन मैन यी का सिर बचा. अब उसे कहां फेंके, इसी बात को लेकर चैन मैन-लोक ने डिसाइड किया कि उसके सिर को Hello Kitty Doll के अंदर डाल दें. ताकि ये किसी के हाथ ना लगे. और हुआ भी यही. किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है.

लड़की के सपने में आने लगी फैन मैन यी

इसी तरह महीना बीत गया. मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई. उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई. लेकिन जब उसे पता चला कि फैन मैन यी की इस तरह मौत हुई है. वह सिहर उठी. वह उसके टॉर्चर को याद करती रहती. काफी कोशिश करती कि वह उसे भुला दे. लेकिन भुला नहीं पा रही थी. लड़की ने बताया कि फिर वह उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले. लड़की जब इन सब से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वह अब पुलिस को सब सच बता देगी और उसने किया भी ऐसा ही.

आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

वहीं, पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया. मामला कोर्ट तक पहुंचा. लेकिन कोर्ट में आरोपियों ने वकील ने ये दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैन मैन यी की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है. आखिर में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है टॉर्चर से मिले जख्मों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई. हालांकि, कोर्ट ने आरोपियों को मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई. काफी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया. लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या के लिए सजा दी जाए. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी इसलिए वह भी फैसले को लेकर मजबूर थी.

कोर्ट में हुईं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज

लेकिन मामले ने एक और वजह से भी सुर्खियां बटोरीं. दरअसल, कोर्ट के जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कोर्ट में हुईं. उन्हें कई बार कोर्ट में बैठी महिलाओं में फैन मैन यी का चेहरा दिखता था. कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती-बुझती रहती थी. इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैन मैन यी के साथ यह बर्बरता हुई, वहां भी नए किराएदारों ने ये कहते हुए घर खाली कर दिया कि उन्हें वहां फैन मैन यी दिखाई देती है. पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें फैन मैन यी के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आती हैं. 15 साल के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ऑनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरवा दिया. ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए.