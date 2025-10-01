धर्म का चोला और कुकर्मों का खेल... स्वामी चैतन्यानंद जैसी है इन बाबाओं की काली करतूतों की कहानी

देश में लोगों की आस्था का जैसा मजाक पाखंडी बाबाओं ने बनाया, वैसा शायद किसी और ने नहीं किया हो. धर्म-कर्म के नाम पर लोगों की जिंदगी और भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले ये लोग भक्तों की आंखों में धूल झोंकते रहे और खुद पापों की खाई में गिरते चले गए. धर्म का चोला पहनकर कुकर्मों का साम्राज्य खड़ा करने वाले इन बाबाओं की करतूतों ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया.

इस कड़ी में सबसे ताजा नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का. अपने ही संस्थान की छात्राओं के यौन शोषण और करोड़ों के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार इस अश्लील बाबा के गुनाहों की गिनती जारी है. शिक्षा के आड़ में मासूम छात्राओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस बाबा से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. डरी सहमी पीड़िता छात्राएं इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं.

ऐसे बाबाओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं...

दागी बाबा नंबर-1: आसाराम बापू

कभी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहे स्वयंभू संत आसाराम की असलियत साल 2013 में उजागर हुई. उस पर नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ. जांच में सामने आया कि उसने साल 2001 से 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने उसको दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. आज वो जेल में सजा काट रहा है.

Advertisement

दागी बाबा नंबर-2: राम रहीम सिंह

डेरे के नाम पर हजारों-लाखों लोगों की भीड़ जुटाने वाला गुरमीत राम रहीम सिंह भी कुकर्मों में फंसा. साल 2017 में उसके खिलाफ बलात्कार के आरोप साबित हुए. उसी साल अगस्त में उसे दोषी ठहराया गया. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी साल 2019 में उसे सजा सुनाई गई. वो केवल रेप ही नहीं, बल्कि कत्ल का भी गुनहगार निकला. आज वो जेल की सलाखों में अपनी करतूतों की सजा भुगत रहा है.

दागी बाबा नंबर-3: स्वामी नित्यानंद

चमत्कार और ज्ञान का दावा करने वाले स्वामी नित्यानंद की सच्चाई साल 2019 में खुली. उस पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे. साल 2020 में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई. लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने भारत छोड़ दिया. विदेश भाग निकला. उसने एक द्वीप खरीदकर उसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. वहां सबके सामने रह रहा है. भक्तों के लिए यह किसी बड़े धोखे से कम नहीं था.

दागी बाबा नंबर-4: निर्मल बाबा

टीवी पर लोगों को खट्टी-मीठी चटनी खाने और अजीबोगरीब टोटके करने की सलाह देने वाला निर्मल बाबा भी विवादों में घिरा. कभी उसे 'खट्टी-मीठी चटनी वाला बाबा' कहा जाता था. वह लोगों को दुख दूर करने का दावा करता और लाखों की फीस वसूलता. उस पर आय से अधिक संपत्ति बनाने, फर्जी दावे और धोखाधड़ी के आरोप लगे. साल 2010 के बाद से ही उसके खिलाफ जांच होती रही. उसकी लोकप्रियता गिरती चली गई.

Advertisement

दागी बाबा नंबर-5: नारायण साईं

बाप से बेटा भी कम नहीं निकला. आसाराम का बेटा नारायण साईं भी अपने पिता की तरह यौन शोषण का आरोपी बना. उसके खिलाफ उसके ही आश्रम में रहने वाली लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए. जांच के बाद उसे 2015-2016 में रेप और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया. यानी पाप का ये सिलसिला बाप से बेटे तक चला. नारायण साईं इस वक्त सूरत जेल में बंद है. अपने गुनाहों की सजा काट रहा है.

धर्म की आड़ में पाप करने वाले ये पाखंडी बाबा अब समाज के लिए सबक बन चुके हैं. एक वक्त जिनके चरणों में लाखों-करोड़ों लोग सिर झुकाते थे, आज वही बाबा जेल में कराह रहे हैं या कानून से भाग रहे हैं. आस्था की आड़ में अधर्म का ये खेल जितना बड़ा था, उसका पर्दाफाश उतना ही दर्दनाक रहा. यह साफ है कि धर्म का चोला पहनकर अधर्म करने वालों का अंत हमेशा कलंक और सजा के साथ ही होता है.

---- समाप्त ----