scorecardresearch
 

Feedback

गैंग बदलने की वजह से मारा गया मिस्बाह, 20 राउंड फायरिंग से दहली दिल्ली... सीलमपुर हत्याकांड की कहानी

दिल्ली के सीलमपुर में गैंगवार के दौरान हाशिम बाबा गैंग से जुड़े मिस्बाह की 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. छेनू गैंग पर हत्या का शक है. मिस्बाह पर हत्या और लूट समेत सात मामले दर्ज थे और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छेनू गैंग पर हत्या का शक.(Photo: Ishrar ahmed/ARVIND OJHA/ITG)
छेनू गैंग पर हत्या का शक.(Photo: Ishrar ahmed/ARVIND OJHA/ITG)

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार देर रात गैंगवार के दौरान 22 वर्षीय युवक मिस्बाह की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात इलाके की जामा मस्जिद के पास हुई, जहां हमलावरों ने मिस्बाह पर करीब 20 राउंड फायरिंग की और 15 गोलियां उसके शरीर में लगीं. मिस्बाह को गंभीर हालत में जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतक मिस्बाह जाफराबाद का रहने वाला था और पिछले दो साल से कुख्यात हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था. इससे पहले वह छेनू गैंग का सदस्य था, लेकिन दोनों गैंगों में मनमुटाव होने के बाद उसने हाशिम बाबा गैंग का साथ पकड़ा था. इसी वजह से दोनों गिरोहों के बीच रंजिश गहरी हो गई थी. पुलिस को शक है कि मिस्बाह की हत्या छेनू गैंग के बदले की कार्रवाई का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: सीलमपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, कई आपराधिक मामलों में शामिल था मृतक

सम्बंधित ख़बरें

Drugs Syndicate Busted in Delhi,
दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वायड K-9 का कमाल... 1.2 करोड़ की चरस जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार 
कंझावला हिट एंड रन केस: अंजलि के परिवार को 36.69 लाख मुआवजा, 2 साल पहले हुई थी मौत 
Delhi Police Busted International Drug Cartel
दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 27 करोड़ की 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' बरामद 
Revenge against enemies leads to self-inflicted toilet cleaner; unveiling the conspiracy.
DU छात्रा एसिड अटैक केस, 30 घंटे में कैसे पलट गई कहानी? देखें वारदात 
Delhi Police Killed Criminals in Encounter
27 दिन, 10 एनकाउंटर और 5 गैंगस्टर ढेर... दिल्ली पुलिस से दहला 'अंडरवर्ल्ड' 

जानकारी के मुताबिक मिस्बाह पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट सहित सात से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. वह जुलाई में वेलकम इलाके के डबल मर्डर केस में जेल से बाहर आया था और फिलहाल जमानत पर था. वारदात के वक्त वह अपने इलाके में घूम रहा था, तभी हमलावरों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

Advertisement

सूत्रों के अनुसार इस हत्याकांड में तीन से पांच हमलावर शामिल थे, जिन्होंने वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. हत्या की जगह मशहूर गैंगस्टर छेनू के घर से कुछ ही दूरी पर बताई जा रही है, जिससे पुलिस को शक है कि हमलावरों ने इलाके का पहले से रैकी किया था. छेनू गिरोह के तीन से पांच सदस्यों द्वारा की गई इस हत्या का उद्देश्य गिरोह छोड़ने और बाद में हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ने का बदला लेना था.

देखें वीडियो...

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है. डीसीपी (नॉर्थ-ईस्ट) ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि मामला गैंग रंजिश का है. फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement