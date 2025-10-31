दिल्ली: सीलमपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, कई आपराधिक मामलों में शामिल था मृतक

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 22 साल के मिसबाह के रूप में हुई है, जो जाफराबाद का रहने वाला था.

बताया जा रहा है कि मिसबाह पर पहले से ही हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट सहित सात आपराधिक मामले दर्ज थे. घटना गुरुवार रात करीब 10:40 बजे की है, जब सीलमपुर की जामा मस्जिद के पास फायरिंग की आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एक युवक को खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा पाया. उसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकें. इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय मुखबिरों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मिसबाह आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और कई मामलों में जेल जा चुका था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है. हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गैंगवार या आपसी रंजिश का नतीजा है.

मिसबाह का था आपराधिक इतिहास

सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में इस हत्या की खबर फैलते ही तनाव की स्थिति बन गई. एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपियों की पहचान का दावा कर रही है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मिसबाह की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस हत्या के पीछे गैंग से जुड़ा पुराना विवाद होने की संभावना ज्यादा है. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.



