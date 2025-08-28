स्कूल में कैसे जली बच्ची? पेड़ पर मिली दूसरी की लाश... पटना में दो दिन में दो हत्याओं की उलझी मिस्ट्री, बढ़ता बवाल

Patna Minor Girls Death Mystery: पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की डेथ मिस्ट्री का राज अभी भी बरकरार है. स्कूल में छात्रा की मौत को जहां घर वाले हत्या बता रहे हैं, वहीं स्कूल की थ्योरी कुछ और है. सवाल है कि मौत का सच क्या है? 5वीं की छात्रा ने खुद को जलाया या वो जलाई गई? इसी दौरान एक और बच्ची के साथ पटना में वारदात हुई है. मनेर इलाके में दस साल की बच्ची का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला है. घर वालों का आरोप है कि दरिंदगी के बाद बच्ची को मारा गया और पेड़ पर लटका दिया गया. दोनों ही मामलों में आम जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

पटना के गर्दनीबाग में स्कूली छात्रा की जलने से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना के विरोध में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है. इस मामले को लेकर उग्र हुए लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है. लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

कल उस छात्रा की मौत हुई थी. लेकिन अब तक साफ नहीं है कि आखिर पटना के गर्दनीबाद कन्या विद्यालय में उस बच्ची के साथ क्या हुआ? उसका परिवार में गम में डूबा है, तो लोगों में गुस्सा भी है. हालांकि पुलिस जांच का भरोसा भर दे रही है.

पटना के उस स्कूल में छात्रा की मौत पर सवाल भी है. बवाल भी है. उबाल भी है. इंसाफ की मांग को लेकर रिश्तेदार स्कूल पहंचे तो वहां उन्हें पुलिस का जमावड़ा मिला. गुस्साएं लोगों ने ये देखकर नारेबाजी शुरू कर दी और इंसाफ की गुहार लगाई.

छात्रा की लाश जली हुई हालत में स्कूल के बाथरूम में मिली थी. ये खबर मिलने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. इसके बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई. भीड़ को शांत कराने आए पुलिसवाले पर भी लोगों ने गुस्सा निकाला.

इस वारदात को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि जब घटना की जांच करने गर्दनीबाग थाना के प्रभारी प्रमोद कुमार स्कूल पहुंचे तो अंदर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई भी की. स्थानीय लोगों ने स्कूल में बच्ची की हत्या का साजिश का आरोप लगाया. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया.

पटना की सीटी एसपी दीक्षा ने बताया कि पटना के गर्दनीबाग में अमला टोला बालिका विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा को जल जान के कारण अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना के बाद स्कूल में हंगामा हुआ. पुलिस मौके पर पहुंची. लड़की को घायल अवस्था में पीएमसीएच ले जाया गया.

सीटी एसपी ने आगे बताया कि पटना के स्कूल में जिस लड़की ने आग लगाकर आत्म हत्या की कोशिश की थी. उसी की जांच करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे. इसी दौरान लोगों ने SHO की पिटाई कर दी.

मामला पटना के गर्दनीबाग इलाके के आमला टोला कन्या विद्यालय का है. स्कूल के बाथरूम में 5वीं की छात्रा की जलकर मौत हो गई. खबर जैसे ही घर वालों तक पहुंची. परिजनों और लोगों ने स्कूल पर हल्ला बोल दिया. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्कूल में छात्रा कैसे जली? बाथरूम में क्या हुआ?

स्कूल वाले तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं. बहाने बना रहे हैं. लेकिन उनकी दलील किसी को भी पच नहीं रही है. घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी बच्ची स्कूल में जल गई. वे सीधा बच्ची को चलाने का आरोप लगा रहे हैं.

बच्ची की मौत पर मिस्ट्री बरकरार है. घर वालों का आरोप है कि किसी टीचर के राज जानने के कारण उसे जला कर मारा गया है, तो वहीं स्कूल के लोगों ने कहा था कि छात्रा बच्ची बैग में पानी की बोतल में केरोसिन तेल छिपाकर लाई थी. प्रेयर के बाद पानी भरने के बहाने बोतल बाथरूम की ओर लेकर गई और खुद को आग लगा ली.

हालांकि छात्रा के घर वाले हों या फिर आम जनता, वे स्कूल की दलील और कहानी को पचा नहीं पा रहे हैं. उन्हें यकीन नहीं है कि छात्रा ने खुद को जलाया है. परिजनों के आरोप बेहद संगीन हैं. और स्कूल अब सवालों घेरे में है. पुलिस को इस मौत का सच सामने लाना है. तफ्तीश जारी है.

पेड़ से लटकी मिली नाबालिग लड़की की लाश

उधर, पटना के मनेर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली. इसके बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गई. स्थानीय लोगों ने इस बात की खबर पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई. जिस जगह लाश मिली है, वो महिनावा में मौजूद सोन बांध के करीब है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग छात्रा मनेर में बरैया टोला के आजाद नगर में रहती थी. उसके पिता हैदराबाद में काम करते हैं और उसकी मां कुछ दिन ही चल बसी थी. दो दिन पहले वो लड़की अपने घर से कुछ दूर महिनावा सोन बांध के पास लकड़ी लेने गई थी. लेकिन वो फिर लौटकर वापस नहीं आई. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. उस वक्त को वो नहीं मिली.

लेकिन बुधवार की सुबह उसकी लाश एक बगीचे में आम के पेड़ पर लटकी हुई मिली. इस बात की खबर ग्रामीणों ने खुद मनेर पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस अपने साथ एफएसएल टीम को लेकर मौका-ए-वारदात पर पहुंची. तब तक बड़ी तादाद में गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए थे.

हालात की गंभीरता को समझते हुए पटना (पश्चिमी) के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह भी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए. वहां मौजूद लड़की के रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले लड़की बगीचे की तरफ लकड़ियां लेने आई थी. इसके बाद जब दूसरी बार वो वहां पहुंची तो पहले से उसकी दादी वहां पर बकरी चरा रही थी. लड़की ने अपनी दादी को बताया था कि वो लकड़ियां जमा कर रही है.

लेकिन वहां से निकल जाने के बाद लड़की का कुछ अता पता नहीं चला. इसके बाद लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं चलाऔर बाद में उसकी लाश बगीचे में ही एक आम के पेड़ से लटकी हुई मिली. अब पुलिस इस मामले की छानबीन भी कर रही है.

