मोबाइल वीडियो, CCTV फुटेज और MLC में दर्ज बयान... निक्की डेथ केस में हर दिन नया ट्विस्ट, उलझी कहानी

ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत के मामले में हर दिन नया ट्विस्ट सामने आ रहा है. तस्वीरों से लेकर मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज तक, हर सुबूत एक अलग कहानी बता रहा है. दहेज, हत्या या आत्महत्या इस मामले में ये सवाल अब भी बरकरार हैं.

इस मामले में निक्की की बहन कंचन से पूछताछ की जा रही है (फोटो- ITG)
Greater Noida Nikki Death Case: क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं? या तस्वीरों के ज़रिए भी सामने वाले को वही दिखाया जाता है, जो वो दिखाना चाहता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रेटर नोएडा से सामने आई जिन दो तस्वीरों ने हरेक को परेशान कर दिया था. उन्हीं दो तस्वीरों की असलियत और उसके पीछे की कहानी अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है.

सबसे पहले पहली तस्वीर 21 अगस्त की शाम की बताई गई थी. कहा गया कि ये तस्वीर निक्की को जलाने से ऐन पहले की है. उस तस्वीर में निक्की को उसका पति विपिन और सास दया पीटते हुए नजर आ रही हैं. विपिन की पीठ के निचले हिस्से पर जख्म के निशान भी दिख रहे हैं.

फिर सामने आई दूसरी तस्वीर. जिसमें निक्की आग की लपटों से घिरी है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही है. इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद इन्हीं तस्वीरों की जुबानी ये बताया गया कि 21 अगस्त की शाम निक्की को पहले ससुराल वालों ने पीटा फिर उसे जिंदा जला दिया. निक्की की बहन कंचन ने खुद को इस हादसे का चश्मदीद बताते हुए बाकायदा इसकी पूरी कहानी भी सुनाई थी. वो भी कैमरे पर.

इतना ही नहीं कंचन ने निक्की के बेटे के जरिए भी ये बताया था कि निक्की को आग लगाने के लिए लाइटर खुद विपिन ने जलाया था. तो दो तस्वीरें और निक्की की बहन कंचन और उसके बेटे की बातें आपने जान ली. अब निक्की की मौत को लेकर अचानक कहानी में जो नया ट्विस्ट आया है, उसे समझने और सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है, सिलसिलेवार कुछ बातों को समझना. 

सबसे पहले निक्की की पिटाई से लेकर मौत और उसके अंतिम संस्कार तक की पूरी टाइमलाइन को समझना जरूरी है. घरवालों और चशमदीदों के बयान के मुताबिक, निक्की 21 अगस्त की शाम साढ़े पांच बजे झुलसी या झुलसाई गई थी. इसके करीब आधे घंटे बाद ठीक शाम 6 बजे निक्की ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में पहुंचाई जाती है. जिस गाड़ी में निक्की को घर से फोर्टिस अस्पताल तक ले जाया गया, उस गाडी़ में बुरी तरह झुलसी निक्की के अलावा उसकी सास दया, ससुर सतबीर और एक पड़ोसी देवेंद्र मौजूद था. देवेंद्र ही गाड़ी चला रहा था.

अस्पताल पहुंचने के बाद जिस पहले डॉक्टर और नर्स ने निक्की को देखा उस वक्त तक निक्की होश में थी और बात कर रही थी. निक्की ने उन्हीं डॉक्टर और नर्स को पूछने पर बताया कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से वो झुलस गई. ये बात फोर्टिस अस्पताल की एमएलसी यानि मेडिको लीगल केस डायरी में दर्ज है. उस एमएलसी में निकिता के अस्पताल लाए जाने का वक्त भी लिखा हुआ है. शाम 6 बजे. 

एमएलसी में ये भी लिखा है कि अस्पताल पहुंचने पर निकिता की हालत क्रिटिकल थी. जिसमें निकिता को अस्पताल लाने वाले शख्स का नाम भी दर्ज है. वही पड़ोसी देवेंद्र. इस एमएलसी की सबसे खास बात ये है कि इसमें निकिता के बयान के आधार पर ही यह साफ-साफ लिखा है कि घर पर गैस सलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर तरह से जल गया है.

जिस डॉक्टर और नर्स के सामने निक्की ने सिलेंडर फटने का बयान दिया था, पुलिस उन दोनों डॉक्टर और नर्स के बयान दर्ज कर चुकी है. अब अगर डॉक्टर और नर्स सच कह रहे हैं. एमएलसी में लिखी आग लगने की वजह खुद निक्की ने ही बताई है तो फिर सवाल उठता है कि क्या निक्की हादसे का शिकार हुई? अचानक सिलेंडर फट गया और वो जल गई. लेकिन अगर यही सच है तो फिर घर में सिलेंडर फटने से एक अकेली निक्की ही क्यों जली? 

असल में ये बात सच ही नहीं है. क्योंकि पुलिस जब निक्की के घर यानि उसके ससुराल पहुंची तो उस घर में सिलेंडर फटने का कोई सबूत ही नहीं मिला. 21 अगस्त की शाम उस घर में कोई सिलेंडर नहीं फटा था. सिलेंडर फटने से धमाका होता है. दूर तक आवाज जाती है. आसपास की चीजें तहस नहस हो जाती हैं. लेकिन ना किसी पड़ोसी ने किसी धमाके की आवाज सुनी, ना घर के किचन और उसके करीब के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही फटा हुआ सिलेंडर घर से बरामद हुआ. यानि सिलेंडर की थ्योरी सही नहीं है.

पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सचमुच निक्की ने डॉक्टर नर्स को सिलेंडर फटने वाला ही बयान दिया था. या ये बयान दबाव में उससे दिलवाया गया. एफआईआर के मुताबिक, निक्की की हालत बेहुद नाजुक होने की वजह से 21 अगस्त की रात को ही फोर्टिस अस्पताल ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने को कहा था. लेकिन सफदरजंग अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई. 

निक्की की मौत के बाद भी उसकी लाश उसके मायके नहीं ले जाई गई बल्की उसी घर में लाई गई जहां वो जली थी, यानि ससुराल में. अब तक निक्की की मौत की खबर उसके तमाम घरवालों और रिश्तेदारों को भी मिल चुकी थी. रात बीतती है और अगली सुबह यानि 22 अगस्त को निक्की का ग्रेटर नोएडा में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है. अंतिम संस्कार 22 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजे हुआ. 

सबसे हैरानी की बात ये है कि निक्की के अंतिम संस्कार में दोनों ही परिवार के लोग मौजूद थे. निक्की के घरवाले भी और निक्की के ससुराल वाले भी. यहां तक कि निक्की की चिता को आग खुद निक्की के ससुर ने दी. चिता को आग देते हुए ये निक्की के ससुर सतबीर की तस्वीर भी सामने आई है. यहां तक की अंतिम संस्कार के मौके पर निक्की का भाई भी निक्की के ससुर के साथ खड़ा था.

अब सवाल ये है कि जब मुश्किल से 12 घंटे पहले निक्की को जिंदा जलाया गया और इस हादसे की गवाह खुद उसकी अपनी बहन कंचन थी तो उसके बावजूद दोनों परिवार अंतिम संस्कार में एक साथ कैसे आए? यहां तक की निक्की के ससुर ने चिता को आग कैसे दी? अंतिम संस्कार हुए अब करीब 3 घंटे बीत चुके थे. जिस अंतिम संस्कार में अब तक दोनों परिवार साथ थे. अंतिम संस्कार के बाद अगले तीन घंटे में अचानक कहानी बदल जाती है. 

निक्की की बहन कंचन अपने मायके वालों के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर एक एफआईआर लिखवाती है. इस एफआईआर के जरिए पहली बार कंचन अपने ससुराल वालों पर निक्की को जलाकर मार देने का इल्जाम लगाती है. कंचन ने उस एफआईआर में जो कुछ लिखवाया है, उसके मुताबिक सास दया और पति विपिन ने मिलकर निक्की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी. हादसे के वक्त ससुर सतबीर और खुद कंचन का पति रोहित भी मौके पर मौजूद था.

सवाल ये है कि जब कंचन खुद इस हादसे की गवाह थी. निक्की की मौत के बाद जब खुद कंचन और निक्की का पूरा परिवार घर आया, वो उससे मिली तब उसने ये सच्चाई घरवालों को क्यों नहीं बताई? अगर घरवालों को ये सच पता चल जाता तो क्या वो निक्की का अंतिम संस्कार उसी के कातिल ससुर के हाथों करवाते? और क्या निक्की का परिवार उसके ससुराल वालों के साथ अंतिम संस्कार में मौजदू होता? यकीनन नहीं.

ये सारे सवाल अभी सिर उठा ही रहे थे कि तभी एक और वीडियो सामने आ गया. वीडियो 21 अगस्त की शाम का ही है. जिस बेकरी में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस कैमरे में दिख रहा वक्त 5 मिनट आगे है. उस सीसीटीवी कैमरे में निक्की का पति विपिन दिखाई दे रहा है, जो अपने घर के बाहर बेकरी की दुकान पर खड़ा है. कुछ देर बाद वो सड़क पार करता है. कैमरे की तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि 21 अगस्त की शाम की ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं, जिस वक्त निक्की घर के अंदर जल रही थी. 

अब सवाल ये है कि अगर हादसे के वक्त विपिन घर पर ही नहीं था बल्कि बाहर यूं टहल रहा था तो फिर निक्की को उसने कैसे जलाया? पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी सामने रख कर इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है.

अब वापस बात करते हैं पहली दो तस्वीरों की. वो पहली तस्वीर जिसमें निक्की को उसका पति और सास पीटते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को 21 अगस्त की शाम की तस्वीर बताया गया. जबकि असलियत ये है कि वो तस्वीर 21 अगस्त की उस शाम की है ही नहीं. असल में वो तस्वीर 6 महीने पुरानी है. इसी साल फरवरी की. यानि निक्की के जलने या जलाए जाने से पहले की तस्वीर है ही नहीं.

अब दूसरी तस्वीर की बात. उस तस्वीर के दो हिस्से हैं. तस्वीर के एक हिस्से में निकिता आग के शोलों से घिरी सीढ़ियों से उतर रही है. जबकि उसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा वो है, जिसमें आग से झुलसने के बाद निक्की बुरी तरह घायल जमीन पर बैठी है. इस तस्वीर में एक रोती हुई आवाज है. ये आवाज निक्की की बहन कंचन की है. जिसमें कंचन कह रही है- बहन तुने क्या कर लिया?

सवाल ये है कि कंचन यहां ये क्यों कह रही है कि बहन तुने ये क्या कर लिया. क्या इसका मतलब ये हुआ कि निक्की ने खुद को आग लगाई. और इसका मतलब ये नहीं है और कंचन सचमुच इस हादसे की गवाह है, तो दो दिन बाद उसने कैमरे पर ये क्यों दावा किया कि उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को जलाया गया.

इस पूरे केस को लेकर हर रोज कोई ना कोई नया सूबत या सवाल सामने आ रहे हैं. ग्रेटर नोएडा पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है. यहां तक की पुलिस ने कंचन से भी पूछताछ करने का फैसला किया है. क्योंकि कंचन के दिए बयान और तस्वीरें दो अलग अलग कहानियां बयान कर रही हैं. वो कंचन ही थी जिसने सबसे पहले 21 अगस्त की कहानी बताई थी. दरअसल, कंचन और निक्की दोनों सगी बहनें हैं. दोनों की ही शादी एक ही घर में दो सगे भाइयों से हुई थी.

भिखारी सिंह का अपना बिजनेस है. कंचन और निक्की इन्हीं की बेटियां हैं. उन्होंने दोनों बेटियों को बड़े नाजों से पाला. पढ़ाया-लिखाया. अच्छी परवरिश दी. दिसंबर 2016 में दोनों बहनों की शादी दो भाइयों से हो गई. रोहित की कंचन से और विपिन की निक्की से. भिखारी सिंह ने दोनों बेटियों की शादी पर दिल खोल कर खर्च किया. मंहगी स्कॉर्पियो गाड़ी, मंहगी बुलेट, और भी तमाम कीमती सामान दहेज में दिया था.

जिस वक्त निक्की और कंचन की शादी हुई तब कायदे से विपिन और रोहित पढ़ाई कर रहे थे. यानि दोनों बेरोजगार थे. कायदे से शादी के बाद भी दोनों बेरोजगार ही रहे. बाप की परचून की एक दुकान है. इसी दुकान से पूरा घर चल रहा था. जबकि दूसरी तरफ भिखारी सिंह का अच्छा कारोबार और ठीक ठाक पैसे. और बस यही बात इस लालची कुनबे को परेशान कर रही थी. बेरोजगार बेटे और उनके लालची मां-बाप की निगाहें निक्की और कंचन के घरवालों की दौलत पर थी. वो जब तब दोनों से दहेज मांगते. मांग पूरी नहीं होती तो जानवरों की तरह दोनों बहनों को पीटते थे. 

पिछले 9 सालों से दोनों बहनें खामोशी से ये जुल्म सहती रहीं. बेटियों की अपनी एक मजबूरी भी होती है. शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंच जाती हैं तो अपने गम, अपनी तकलीफ सिर्फ अपना बना लेती हैं. मां-बाप को तकलीफ ना पहुंचे इसलिए उन्हें कभी सच नहीं बता पातीं. जब तक बर्दाश्त हो पाता, इन दोनों बहनों ने भी यही किया.

इसमें कोई शक नहीं कि निक्की और कंचन पिछले कई बरसों से दहेज के नाम पर जुल्म सहती रहीं. दोनों बहनों को घर में बुरी तरह मारा पीटा भी गया. अब निक्की की मौत चाहे जैसे हुई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निक्की की मौत की वजह वही दहेज और दहेज के लालची उसके ससुराल वाले हैं.

(ग्रेटर नोएडा से अरविंद ओझा और अरुण त्यागी के साथ हिमांशु मिश्रा का इनपुट)

