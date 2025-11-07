scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस, CBI ने शुरू की जांच, बेटे की संदिग्ध मौत का मामला

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है. सीबीआई ने मोहम्मद मुस्तफा और अन्य परिजनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

Advertisement
X
मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस (Photo- ITG)
मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस (Photo- ITG)

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास पहुंच गया है. सीबीआई ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अन्य परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह एफआईआर 6 नवंबर को दर्ज की गई. सीबीआई के मुताबिक अकील अख्तर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. गौरतलब है कि 35 साल के अकील अख्तर का शव 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकूला स्थित उनके घर से बरामद किया गया था.

अकील अख्तर की मौत के मामले में हत्या और साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. अक़ील ने अपनी मौत से करीब दो महीने पहले 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे. अकील अख्तर ने वीडियो में आरोप लगाया था कि उनके पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Former DGP Mohd Mustafa's son death mystery
हाथ पर इंजेक्शन मार्क, CBI जांच की सिफारिश... नई तस्वीरों से उलझी पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की डेथ मिस्ट्री 
DIG HS Bhullar Corruption Case
7.5 करोड़ कैश, 2.5 KG सोना, करोड़ों की संपत्ति... 'घूसखोर' IPS का 'काला साम्राज्य' बेनकाब 
पंजाब के डीआईजी के ठिकानों पर छापेमारी (Photo: PTI)
7 करोड़ कैश, 2.5 KG गोल्ड, लग्जरी घड़ियां... पंजाब DIG के ठिकानों से CBI को क्या-क्या मिला 
DIGs Bribes Code Seva Pani: A monthly bribe of 800,000 was required.
5 करोड़ कैश, डेढ़ किलो सोना! CBI रेड में खुली DIG भुल्लर की पोल 
DIG Bhullar trapped in CBIs web, accused of taking a bribe of 5 lakh!
पंजाब: CBI का बड़ा एक्शन, DIG भुल्लर, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी, पर्सनल डायरी से खुले कई नए राज

Advertisement

अकील अख्तर ने इसी वीडियो में अपनी मां और बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. अकील अख्तर ने कहा था कि मां और बहन, पिता के साथ मिलकर उसे फंसाने या मारने की साजिश रच रहे हैं. अकील का शव उनके ही घर में पाए जाने के बाद पंचकूला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

यह भी पढ़ें: 'अब बाप नहीं, अंदर का सोल्जर जाग गया है', बेटे की मौत पर बोले पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा, आरोप लगाने वालों को दी ये चेतावनी

अकील अख्तर की मौत के मामले की शुरुआती जांच पंचकूला पुलिस ने की, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया. इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है. सीबीआई ने देर रात बयान जारी कर जानकारी दी कि एजेंसी ने मुस्तफ़ा, सुल्ताना, अक़ील की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement