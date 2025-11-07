पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस, CBI ने शुरू की जांच, बेटे की संदिग्ध मौत का मामला

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास पहुंच गया है. सीबीआई ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अन्य परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह एफआईआर 6 नवंबर को दर्ज की गई. सीबीआई के मुताबिक अकील अख्तर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. गौरतलब है कि 35 साल के अकील अख्तर का शव 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकूला स्थित उनके घर से बरामद किया गया था.

अकील अख्तर की मौत के मामले में हत्या और साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. अक़ील ने अपनी मौत से करीब दो महीने पहले 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे. अकील अख्तर ने वीडियो में आरोप लगाया था कि उनके पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं.

अकील अख्तर ने इसी वीडियो में अपनी मां और बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. अकील अख्तर ने कहा था कि मां और बहन, पिता के साथ मिलकर उसे फंसाने या मारने की साजिश रच रहे हैं. अकील का शव उनके ही घर में पाए जाने के बाद पंचकूला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.

अकील अख्तर की मौत के मामले की शुरुआती जांच पंचकूला पुलिस ने की, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया. इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है. सीबीआई ने देर रात बयान जारी कर जानकारी दी कि एजेंसी ने मुस्तफ़ा, सुल्ताना, अक़ील की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है.

