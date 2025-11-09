बेंगलुरु सेंट्रल जेल बनी 'पार्टी हॉल'... नाचते-शराब पीते दिखे कैदी, यहीं कैद हैं एक्टर दर्शन, देखें Viral Video

बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कैदी बैरक के अंदर गाना बजाते, गाते और नाचते हुए दिख रहे हैं. पार्टी ऑल नाइट के नारे लगाते ये कैदी प्लेट और मग को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. खुलेआम शराब पी जा रही है. चखने का आनंद लिया जा रहा है.

और पढ़ें

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही जगह को जेल की बैरक 1/3B बताया जा रहा है. इससे पहले वायरल हुआ एक वीडियो साल 2023 का बताया गया था, लेकिन यह नया वीडियो कथित तौर पर सिर्फ एक हफ्ते पहले का है. हैरानी की बात ये है कि इसी जेल में रेणुकास्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्टर दर्शन और उनकी मित्र एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ भी बंद हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रकरण के सामने आने के बाद शनिवार को जेल प्रशासन ने हड़कंप मचते ही जांच के आदेश दे दिए. जांच इस बात की हो रही है कि आखिर इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद कैदियों तक फोन, टीवी और शराब जैसी सुविधाएं कैसे पहुंची हैं. इस वीडियो में कई कैदी बैरक के भीतर टीवी देखते और एंड्रॉयड फोन चलाते दिख रहे हैं.

Advertisement

देखिए जेल के अंदर पार्टी के वायरल हो रहे वीडियो को...

बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों के पास तो महंगे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं. एक वीडियो में रेप और हत्या के मामलों में दोषी उमेश रेड्डी को एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया. उसकी बैरक में एक टेलीविजन सेट भी लगा मिला है. जेल अधिकारियों ने इन वीडियोज़ की सच्चाई का पता लगाने के लिए अंदरूनी जांच शुरू कर दी है.

इस प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि यह सुविधा देने में किन जेलकर्मियों की मिलीभगत थी. इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई थीं, तब हमने अधिकारियों को सस्पेंड किया था और सख्त कार्रवाई की थी. पहले भी परप्पना अग्रहारा जेल में दोषी पाए गए अफसरों पर कार्रवाई की जा चुकी है.''

उन्होंने आगे बताया, "एक बार फिर मैंने पुलिस आयुक्त बी. दयानंद को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. वो छुट्टी पर थे, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली है और रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए हैं. ऐसी चीजें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. यदि ये जारी रहा, तो इसे अब जेल नहीं कहा जा सकता. मैं जल्द ही पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर मुद्दे को गंभीरता से उठाऊंगा."

Advertisement

उन्होंने कहा, "मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. यदि रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई, तो एक नई कमेटी गठित की जाएगी. यदि पुलिस रिपोर्ट से साफ न हुआ कि लापरवाही किसकी है, तो अलग से जांच कराई जाएगी. किसी भी कैदी के पास चाहे वो आतंकवादी हो या कोई और फोन नहीं होना चाहिए. एक्टर दर्शन को जेल में सिर्फ एक तकिए के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा था''

राज्य सरकार ने परप्पना अग्रहारा जेल में VVIP ट्रीटमेंट देने वाले अधिकारियों पर सख्त नाराजगी जताई है. लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद एक और नया वीडियो सामने आ गया, जिसमें कैदी शराब और स्नैक्स के साथ नाचते और पार्टी करते दिखे. कर्नाटक में विपक्ष पहले से ही सरकार पर नरमी बरतने का आरोप लगा रहा है. इन वीडियो ने अलग किरकिरी करा दी है.

---- समाप्त ----