वित्तीय सुरक्षा अब पहले से ज्‍यादा जरूरी हो चुकी है. माता-पिता अपने बच्‍चों को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग, उसके जन्‍म के कुछ साल बाद से ही शुरू करने लगे हैं. शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य की भी लागत लगातार बढ़ रही हैं, इस कारण शुरू से ही फाइनेंशियल प्‍लानिंग करना और भी अहम हो जाता है. यहां 3 ऐसे स्‍मार्ट इन्‍वेस्‍टमेंट के बारे में बताया गया है, जिसे अभी शुरू करके आप भविष्‍य में अपने की हर जरूरत पूरी कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अपकी बच्‍ची के फ्यूचर को सिक्‍योर करने फेमस सरकार सपोर्टिव सेविंग स्‍कीम है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई यह योजना टैक्‍स बेनिफिट के साथ-साथ स्‍माल सेविंग स्‍कीम्‍स में सबसे अधिक ब्याज भी देती है.

अभी इस योजना में 8.2% की ब्याज दिया जा रहा है, जो इसे माता-पिता के लिए सबसे अधिक लाभकारी विकल्पों में से एक बनाता है. इस स्‍कीम के तहत आप सिर्फ 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं और यह स्‍कीम 21 साल बात मैच्‍योर होती है. इस कारण ये हाई एजुकेशन या मैर‍िज जैसे लॉन्‍गटर्म लक्ष्‍यों के लिए बेहतर स्‍कीम है.

बच्चों के लिए सावधि जमा

कम रिस्‍क वाले निवेश विकल्‍प में सावधि जमा या FD एक बेहतर स्‍कीम मानी जाती है. इसे आप बैंक से लेकर पोस्‍ट ऑफिस तक में खुलवा सकते हैं. एफडी, नियमित बचत खातों की तुलना में गारंटीकृत रिटर्न और अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं. कुछ बैंक बच्चों के लिए खासतौर से डिजाइन की गई स्‍पेशल FD योजनाएं पेश करते हैं, जिनकी ब्याज दरें अक्सर थोड़ी अधिक होती हैं. ये योजनाएं माता-पिता को एकमुश्त राशि अलग रखने में मदद करती हैं जो एक निश्चित अवधि में लगातार बढ़ती रहती है, जिससे बच्चों को एक विश्वसनीय वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

NPS वात्सल्य योजना

एनपीएस वात्सल्य योजना उन माता-पिता के लिए एक शानदार ऑप्शन है, जो अपने बच्चे के लिए लॉन्‍गटर्म में मोटा पैसा बनाना चाहते हैं. यह योजना माता-पिता या अभिभावकों को नाबालिग के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता खोलने की अनुमति देती है. जब बच्‍चा 18 साल का हो जाता है, तो खाता अपने आप ही स्‍टैंडर्ड NPS अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है.

न्यूनतम सालाना निवेश 1,000 रुपये है, और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है. ब्याज दर 9.5% से 10% के बीच है. यह पैसा कई वर्षों तक निवेशित रहता है, इसलिए यह चक्रवृद्धि ब्याज के पावर से मोटा पैसा जमा हो जाता है. इससे बच्चों को कम उम्र से ही एक मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलती है.

सही निवेश योजना चुनने से बच्‍चों के फ्यूचर के फाइनेंशियल सेफ्टी में बड़ा बदलाव आ सकता है. सरकार द्वारा सपोर्टिव और कम जोखिम वाले विकल्पों के मिश्रण के साथ, माता-पिता जल्दी शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले वर्षों के लिए एक मज़बूत नींव तैयार कर सकते हैं.

