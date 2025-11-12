Stock Market: एग्जिट पोल में NDA का परचम, US से भी 'गुड न्यूज'... शेयर बाजार से 4 लाख करोड़ की कमाई

शेयर बाजार (Stock Market) में लगातार तीसरे दिन बुधवार को तेजी जारी रही. इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) दोनों में बढ़िया उछाल देखने को मिला था. जिससे बाजार के सेंटीमेंट में थोड़ा सुधार हुआ. फिर मंगलवार की शाम बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई एग्जिट पोल आए. लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया गया है.

दरअसल, बुधवार को शेयर बाजार की ओपनिंग ही शानदार रही, इसका पहला कारण बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में एनडीए का पलड़ा भारी, और दूसरा अमेरिका बाजार में सुधार के संकेत. बुधवार को सेंसेक्स 84,238.86 अंक पर खुला और कारोबार के अंत में 595 अंक चढ़कर 84,466.51 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 181 अंक की तेजी के साथ 25,875.80 पर बंद हुआ. बाजार में जोरदार तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी

मार्केट में यह तेजी मुख्य रूप से आईटी, ऑटो, बैंकिंग और FMCG शेयरों में जबरदस्त खरीदारी की वजह से आई. बड़े स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप की कंपनियों में अच्छी-खासी बढ़त दर्ज की गई.

बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों का भरोसा अब फिर लौटता दिख रहा है. पिछले हफ्ते चुनावी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से जो डर था, वो अब कम हो रहा है. ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं. अमेरिका और एशियाई बाजारों में भी तेजी दिखी, जिसका पॉजीटिव असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है. अमेरिका से जल्द ट्रेड डील को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं.

बिहार चुनाव अहम फैक्टर

जानकारों की मानें तो अगर एग्जिट पोल आंकड़ों में तब्दील हुआ, तो फिर यहां से बाजार में और तेजी की संभावना है, हो सकता है कि इसी दौरान बाजार ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए. क्योंकि पिछले काफी दिनों से बाजार को एक पॉजीटिव ट्रिगर का इंतजार है. वो बिहार चुनाव का रिजल्ट हो सकता है.

एक्सपर्ट्स की मानें तो फिलहाल बाजार के सामने 26000 अंक एक रुकावट है, अगर बाजार इसे पार करता है तो फिर 26,277 अंक को पार करके नया ऑल टाइम हाई बना सकता है. हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी मुनाफावसूली (Profit Booking) हो सकती है, इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

हालांकि अगर चुनाव में बदलाव हुए यानी NDA जीत से दूर रहती है तो फिर ऐसी स्थिति में निफ्टी में 5-7 फीसदी की गिरावट भी आ सकती है. लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है.

आईटी और ऑटो सेक्टर ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया. वहीं रियल एस्टेट और फार्मा शेयरों में हल्की गिरावट रही. रुपया भी आज डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत बंद हुआ. कुल मिलाकर बुधवार का दिन निवेशकों के लिए शानदार रहा.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

