scorecardresearch
 

PPF-सुकन्या समृद्धि योजना पर अब कितना मिलेगा ब्याज? सरकार ने कर दिया ऐलान

सरकार ने पीपीएफ, सुकन्‍या समृद्धि योजना समेत छोटी बचत योजनाओं के ब्‍याज का ऐलान कर दिया है. यह ऐलान अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही ब्‍याज के लिए किया गया है.

Advertisement
X
छोटी बचत योजना के लिए ब्‍याज का ऐलान. (Photo: File/ITG)
छोटी बचत योजना के लिए ब्‍याज का ऐलान. (Photo: File/ITG)

सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए स्‍माल सेविंग स्‍कीम्‍स पर ब्‍याज दरों का ऐलान कर दिया है. इस बार भी ब्‍याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि हाल ही के महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की गई थी. 

30 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में लागू दरों के समान ही रहेंगी. इसका मतलब है कि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी लोकप्रिय योजनाएं अपने रेट पर बनी रहेंगे. इन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

आरबीआई के ढील के बाद भी नहीं बढ़ी ब्‍याज दर
सरकार हर तिमाही में स्माल सेविंग रेट्स की समीक्षा करती है और फिर उसी अनुसार ब्‍याज का ऐलान करती है. इन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को फिर उस हिसाब से ब्‍याज दिया जाता है, लेकिन इस बार त्योहारों के मौसम से पहले, RBI द्वारा मौद्रिक नीति में काफी ढील दिए जाने के बावजूद, दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी कम ही मानी जा रही थी, लेकिन दरों को स्थिर रखने से उपभोक्ता धारणा को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

आम आदमी को लगेगा झटका! 6.5 फीसदी के नीचे आ सकता है PPF का ब्‍याज 
PPF Account Rule Change
6 करोड़ लोगों के लिए गुड न्यूज... अब फ्री में होगा PPF से जुड़ा ये जरूरी काम, सरकार का ऐलान 
PPF Investment Tips
PPF में पैसे जमा करते हैं तो याद रखें 5 अप्रैल की तारीख, गजब हैं फायदे 
1 करोड़ चाहिए या चुकाना हो होम लोन... ये सरकारी स्कीम है बेस्‍ट, बिना रिस्‍क मिलेगा मोटा पैसा 
बच्चों के लिए जल्द निवेश शुरू करके उनके लिए जमा होगा मोटा फंड
चिल्ड्रन डे के मौके पर बच्चों को गिफ्ट करें ये 5 बेस्ट स्कीम्स, गजब के फायदे 
Advertisement

किस योजना पर कितना ब्‍याज? 

  • PPF: 7.1%
  • SCSS: 8.2%
  • सुकन्‍या समृद्धि योजना : 8.2%
  • एनएससी: 7.7%
  • किसान विकास पत्र: 7.5%
  • डाकघर MIS: 7.4%
  • 1-वर्षीय सावधि जमा: 6.9%
  • 2-वर्षीय एफडी: 7.0%
  • 3-वर्षीय एफडी: 7.1%
  • 5-वर्षीय एफडी: 7.5%
  • 5-वर्षीय आवर्ती जमा: 6.7%

बता दें भारत में खासकर जोखिम से बचने वाले निवेशकों के बीच, लघु बचत योजनाएं महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर है. महंगाई में कमी और RBI की मॉनिटरी पॉलिसी रुख के उदार होने के साथ, भविष्य में ब्याज दरों में संशोधन भारत के राजस्‍व और अन्‍य चीजों पर निर्भर करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement