PPF-सुकन्या समृद्धि योजना पर अब कितना मिलेगा ब्याज? सरकार ने कर दिया ऐलान

सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए स्‍माल सेविंग स्‍कीम्‍स पर ब्‍याज दरों का ऐलान कर दिया है. इस बार भी ब्‍याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि हाल ही के महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की गई थी.

30 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में लागू दरों के समान ही रहेंगी. इसका मतलब है कि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी लोकप्रिय योजनाएं अपने रेट पर बनी रहेंगे. इन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आरबीआई के ढील के बाद भी नहीं बढ़ी ब्‍याज दर

सरकार हर तिमाही में स्माल सेविंग रेट्स की समीक्षा करती है और फिर उसी अनुसार ब्‍याज का ऐलान करती है. इन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को फिर उस हिसाब से ब्‍याज दिया जाता है, लेकिन इस बार त्योहारों के मौसम से पहले, RBI द्वारा मौद्रिक नीति में काफी ढील दिए जाने के बावजूद, दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी कम ही मानी जा रही थी, लेकिन दरों को स्थिर रखने से उपभोक्ता धारणा को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

किस योजना पर कितना ब्‍याज?

PPF: 7.1%

SCSS: 8.2%

सुकन्‍या समृद्धि योजना : 8.2%

एनएससी: 7.7%

किसान विकास पत्र: 7.5%

डाकघर MIS: 7.4%

1-वर्षीय सावधि जमा: 6.9%

2-वर्षीय एफडी: 7.0%

3-वर्षीय एफडी: 7.1%

5-वर्षीय एफडी: 7.5%

5-वर्षीय आवर्ती जमा: 6.7%

बता दें भारत में खासकर जोखिम से बचने वाले निवेशकों के बीच, लघु बचत योजनाएं महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर है. महंगाई में कमी और RBI की मॉनिटरी पॉलिसी रुख के उदार होने के साथ, भविष्य में ब्याज दरों में संशोधन भारत के राजस्‍व और अन्‍य चीजों पर निर्भर करेगा.

