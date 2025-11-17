scorecardresearch
 

बनने वाला है रिकॉर्ड... सिर्फ एक कदम दूर, निफ्टी 26000 के पार, झटके में 3 लाख करोड़ की कमाई

Stock Market Updates: निफ्टी मनोवैज्ञानिक स्तर 26000 को एक बार फिर पार करने में सफल रहा. निफ्टी ऑल टाइम हाई के केवल से सिर्फ 1 फीसदी दूर है. इस तेजी से निवेशकों को करीब 3.16 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.  

Advertisement
X
सोमवार को शनदार रहा बाजार. (Photo: AI Generated)
सोमवार को शनदार रहा बाजार. (Photo: AI Generated)

कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार (Share Market) का आगाज थोड़ा सुस्त था, लेकिन अंजाम बेहतरीन रहा. सोमवार को सेंसेक्स (Sensex) करीब 388 अंक उछलकर करीब 84,950 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी (Nifty) ने 103 अंकों की मजबूती के साथ 26,013 के स्तर पर बंद हुआ. 

दरअसल, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में जबर्दस्त तेजी देखने को मिली. Sensex लगातार छठे दिन उछाल के साथ बंद हुआ. निफ्टी मनोवैज्ञानिक स्तर 26000 को एक बार फिर पार करने में सफल रहा. निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल से सिर्फ 1 फीसदी दूर है. इस तेजी से निवेशकों को करीब 3.16 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. यानी मार्केट कैप में इतना इज़ाफा हुआ है. 

कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में मजबूती दिखने को मिली, Nifty PSU Bank Index करीब 1.09% उछला. इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.83 फीसदी और प्राइवेट बैंक सेक्टर्स में 0.79% की बढ़त रही. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump Bond Shopping
टैरिफ से दुनिया को डराया... अब ट्रंप कर रहे ताबड़तोड़ खरीदारी, लगाए ₹727 करोड़ 
Groww Share Rise
पहले बंपर IPO लिस्टिंग... अब ताबड़तोड़ कमाई करा रहा ये शेयर, आज 10% तेजी 
investment tips
आप भी कंफ्यूज हैं? कहां लगाएं पैसे? शेयर बाजार या SIP... जानिए सही विकल्प 
Stock Market Rally
एग्जिट पोल में NDA की जीत, US से भी 'गुड न्यूज', झटके में 4 लाख करोड़ की कमाई! 
Physics Wallah IPO Open
घर बिका, गरीबी देखी... लेकिन पढ़ने-पढ़ाने का चलता रहा काम, आज 14000 Cr के मालिक 

अन्य सेक्टर्स जैसे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, ऑयल & गैस, हेल्थकेयर, मीडिया, FMCG, IT और फार्मा में भी हल्की बढ़त देखने को मिली. सोमवार को कुल 4,497 शेयरों में कारोबार हुआ, इनमें से करीब 2,091 शेयर बढ़त में बंद हुए, 2,200 शेयर गिरावटी रहे, जबकि 206 शेयर स्थिर बंद हुए. कारोबार के दौरान 177 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ. 

Advertisement

इस तेजी के तीन कारण...

1. बैंकिंग शेयरों की जबर्दस्त रैली
बैंकिंग सेक्टर में बुलिश का रुझान रहा, क्योंकि Reserve Bank of India (RBI) ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस कदम से निर्यातकों की चिंताओं में कमी आई और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी बढ़ गई. बैंक निफ्टी ने भी सोमवार को ऑल टाइम पर हाई पहुंच गया. बैंक निफ्टी 445 अंक चढ़कर 58962 अंक पर बंद हुआ. 

2. बेहतर तिमाही नतीजे
दूसरी तिमाही कई कंपनियों ने बेहतरीन रिजल्ट पेश किए, खासकर कई लार्ज कैप कंपनियों में ग्रोथ देखी गई.  मिड-कैप कंपनियों ने भी बेहतर आंकड़े पेश किए. जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. यही नहीं, कुछ कंपनियों ने स्थिति बेहतर होने के भी संकेत दिए. 

3. ग्लोबल सेटीमेंट में सुधार
अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार को एक लेवल में कारोबार किया, जिससे गिरावट वाले सेटीमेंट में सुधार आया. इसके अलावा अमेरिका लगातार कई देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है. भारत और अमेरिका के बीच भी LPG सौदे को लेकर सहमति बन गई है. 

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement