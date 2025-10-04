scorecardresearch
 

आज से बदल गया बैंक Cheque क्लियरेंस का नियम, फटाफट होगा ये बड़ा काम

Cheque Clearance New Rule: चेक क्लियरेंस नई व्यवस्था शुरुआत में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी, फिर देशभर में इस नियम को लागू किया जाएगा.

Advertisement
X
चेक क्लियरेंस को लेकर आज से नया नियम. (Photo: ITG)
चेक क्लियरेंस को लेकर आज से नया नियम. (Photo: ITG)

बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में 4 अक्तूबर 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 अक्टूबर से फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम (Fast Cheque Clearance System) लागू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था से चेक जमा कराने पर पैसे उसी दिन खातों में जमा हो सकेंगे, जिससे पहले की तरह 1–2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
 
RBI का बड़ा फैसला
फिलहाल चेक क्लियरेंस में कुछ दिन का वक्त लग जाता है. जिसे बदलकर अब RBI नई व्यवस्था के तहत Continuous Cheque Clearing मोड पर ले आएगा. इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो भी चेक जमा होंगे, उनकी इमेज और डेटा तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी. उसे शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा. अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है, तो चेक को ऑटोमैटिक क्लियर मान लिया जाएगा. 

नए नियम को 2 चरणों में लागू करने का प्लान:
चरण- 1: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक बैंक को शाम 7 बजे तक पुष्टि का समय रहेगा. 
चरण- 2: 3 जनवरी 2026 से बैंक को चेक कंफर्म करने के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा. अगर सुबह 10 बजे चेक भेजा गया है, तो दोपहर 2 बजे तक इसे क्लियर करना पड़ेगा. जिससे क्लियरेंस और भी तेज हो जाएगी.

यह नई व्यवस्था शुरुआत में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी, फिर देशभर में इस नियम को लागू किया जाएगा. इससे बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार होगा और चेक भुगतान अनुभव कहीं अधिक सहज बन जाएगा.  

सम्बंधित ख़बरें

ICICI Bank Charges
मिनिमम बैलेंस ही नहीं... ICICI बैंक ने बढ़ाए ATM चार्ज, ब्रांच से भी लेन-देन पर लगेगा पैसा! 
Asset quality remains a strong point for ICICI Bank, with stable trends reported across various segments.
बैंक का बड़ा ऐलान... अब खाते में ₹10 हजार नहीं, कम से कम रखने होंगे 50000 रुपये 
bank deposit insurance limit of cash
बैंक डूबा तो ₹5 लाख से ज़्यादा भी मिलेगा insurance? 
HDFC ICICI Bank merger
कभी HDFC को खरीदना चाहता था ICICI बैंक, चंदा कोचर ने रखा था प्रस्‍ताव, लेकिन...  
आईसीआईसीआई बैंक को हुआ जबरदस्त मुनाफा
ICICI Bank के दमदार नतीजे, मुनाफे में 50% का उछाल 

ग्राहकों से ये अपील
RBI ने बड़े अमाउंट के चेक के लिए Positive Pay System को अनिवार्य किया है. इसमें ग्राहक बैंक को चेक के महत्वपूर्ण विवरण पहले से बताते हैं, इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और गलत चेक ऑटोमैटिक रूप क्लियर नहीं होंगे.

Advertisement

इस परिवर्तन से ग्राहक और व्यवसाय दोनों को फायदा होगा. ग्राहकों को तेज भुगतान मिलेगा और लेन-देन की अनिश्चितता कम होगी. वहीं व्यवसायों का कैश फ्लो बेहतर मैनेज होगा. बैंकिंग प्रणाली की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. 
 
यही नहीं, RBI ने ग्राहकों को यह सलाह दी है कि वे चेक भरते समय सावधानी बरतें, विवरण सही लिखें और खाते में पर्याप्त राशि रखें. इससे चेक की अस्वीकृति या देरी की समस्या कम होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement