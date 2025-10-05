scorecardresearch
 

Post Office Scheme: ₹416 की सेविंग... दिलाएगी ₹61,500 की पेंशन, करोड़पति भी बन जाएंगे

पोस्‍ट ऑफिस की योजना में आप हर दिन 416 रुपये की बचत करके करोड़पति बन सकते हैं. साथ ही 61500 रुपये की पेंशन का भी लाभ ले सकते हैं. हालांकि आपको कुछ अलग तरह के निवेश की प्‍लानिंग करनी होगी.

Advertisement
X
सरकारी योजना में निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति. (Photo: ITG)
सरकारी योजना में निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति. (Photo: ITG)

बैंक की फिक्‍ड डिपॉजिट के साथ ही एक बड़ा समुदाय Post Office की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करता है. सरकार पोस्‍ट ऑफिस के जरिए PPF, सुकन्‍या समृद्धि, सीनियर‍ सिटीजन सेविंग स्‍कीम जैसी तमाम योजनाओं का संचालन करती है, जिनका ब्‍याज तिमाही आधार पर तय किया जाता है.

यह बिना रिस्‍क वाली योजनाएं हैं, जिसमें इनकम की गारंटी होती है. वहीं अगर आपने धैर्य और सही प्‍लानिंग कर ली तो रिटायरमेंट पर मोटी रकम तो मिलेगी ही. साथ ही रेगुलर इनकम का भी जुगाड़ हो सकता है. 

आज हम पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम में एक अलग तरह के निवेश के बारे में बताएंगे, जिसमें आप बेहद कम पैसे की बचत करके रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपये जुटा सकते हैं और तिमाही आधार पर पेंशन का भी जुगाड़ कर लेंगे. हालांकि इसके लिए आपको छोटी बचत योजना के तहत दो स्‍कीम में बारी-बारी निवेश करना होगा. ये दो स्‍कीम्‍स- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS) हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

हर महीने 61000 रुपये की कमाई, कमाल की है ये सरकारी स्‍कीम... करोड़पति भी बनाएगी! 
योजना का उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र, शासन और बेहतर नागरिक बनने की प्रैक्टिकल जानकारी देना है. (फोटो-ITG)
दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे RSS की कहानी, AAP ने जताया विरोध 
PPF-सुकन्या समृद्धि योजना पर अब कितना मिलेगा ब्याज? सरकार ने कर दिया ऐलान 
nps rule change
NPS Rule: अब 100% Equity निवेश और आसान Withdrawal 
he new Multiple Scheme Framework (MSF) allows fund managers to create offerings tailored to different categories of workers, such as corporate employees, self-employed professionals, and digital economy participants.
NPS में 1 अक्‍टूबर से बदल रहे कई नियम, जानिए आप पर क्‍या होगा असर  

सबसे पहले पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में करें निवेश
PPF एक ऐसी योजना है, जिसमें लॉन्‍ग टर्म तक टिके रहने से मोटी रकम जमा हो जाती है. सरकार सालाना आधार पर इसपर 7.1% का ब्‍याज देती है. इसमें कोई भी निवेश शुरू कर सकता है. इसकी मैच्‍योरिटी अवधि 15 साल की होती है, लेकिन आप चाहें तो 5-5 साल करके दो बार बढ़ोतरी कर सकते हैं. यह टैक्‍स फ्री योजना है, क्‍योंकि इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक ही निवेश की अधिकतम लिमिट है और इनकम टैक्‍स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है. 

Advertisement

Post Office Scheme

हर दिन ₹416 की सेविंग
अब सवाल उठता है कि इसमें कितना निवेश करना चाहिए. अगर आप सालाना आधार पर 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मंथली 12,500 रुपये निवेश करना चाहिए, अगर ये भी अमाउंट महीने के आधार पर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो हर दिन 416 रुपये की बचत करके आप सालाना 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में डिपॉजिट कर सकते हैं. यह पूरी तरह टैक्‍स फ्री होगा. 

  • अगर आप 15 सालों तक ये काम करते हैं तो मैच्‍योरिटी पर 7.1 फीसदी ब्‍याज के आधार पर करीब ₹41.35 लाख रुपये डिपॉजिट होंगे, जिसमें कुल निवेश ₹22.50 लाख और ब्‍याज ₹18.85 लाख रुपये होगा. 
  • 20 साल बाद ये अमाउंट करीब ₹67.69 लाख होगा, जिसमें कुल निवेश ₹30 लाख और ब्‍याज से करीब ₹37.69 लाख मिलेंगे. 
  • 25 साल बाद ये कुल राशि ₹1.03 करोड़ रुपये होगी, जिसमें कुल निवेश ₹37.50 लाख और ब्‍याज से इनकम ₹65.50 लाख होगा. 

अब SCSS में शुरू करें निवेश 
सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम एक ऐसी स्‍कीम है, जिसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र में स्‍वेच्‍छा से रिटायरमेंट ले चुका है, तो वह 55 साल की उम्र में भी इसमें निवेश कर सकता है. इसमें सिंगल अकाउंट से 15 लाख एकमुश्‍त और ज्‍वाइंट अकाउंट से 30 लाख रुपये अधिकतम निवेश किया जा सकता है. इस योजना के तहत 8.2% का ब्‍याज मिलता है. 

Advertisement

मान लीजिए आपने 35 साल में PPF में निवेश किया, 25 साल बाद जब आपकी उम्र 60 साल होगी तो PPF से आपको ₹1.03 करोड़ मिलेंगे. अब इसमें से सिर्फ 30 लाख रुपये SCSS में ज्‍वाइंट अकाउंट के तहत निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद भी आपके पास 73 लाख रुपये बचेंगे. 

30 लाख रुपये  SCSS में निवेश करने पर तिमाही आधार पर आपको सिर्फ ब्‍याज से 61500 रुपये मिलेंगे और यह पूरे 5 साल तक मिलता रहेगा. पांच साल बाद आप 30 लाख मूल राशि भी निकाल सकते हैं या फिर 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं.

  • वार्षिक ब्याज: ₹30,00,000 का 8.2% = ₹2,46,000
  • तिमाही ब्याज: ₹2,46,000 / 4 = ₹61,500 

गौरतलब है कि एक बार निवेश करने के बाद, आपकी मैच्‍योरिटी अवधि के लिए यही ब्याज दर लागू रहती है, भले ही सरकार आगे चलकर दरें बदल दे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement