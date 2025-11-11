Post Office की धांसू स्कीम... पत्नी संग मिलकर करें एक बार निवेश, फिर ब्याज से हर महीने ₹9250 की कमाई

सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स खासी पॉपुलर है. खास बात ये है कि डाकघर द्वारा संचालित ये सरकारी योजनाएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है. बात मोटा फंड इकठ्ठा करने की हो या फिर रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित कमाई की, इनमें ऑप्शन मिल जाता है. आज हम ऐसी ही एक Govt Scheme के बारे में बता रहे हैं, जिसमें अगर आप पत्नी के साथ मिलकर एक मुश्त निवेश करते हैं, तो फिर हर महीने 9,250 रुपये की कमाई पक्की कर सकते हैं. ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme-MIS) और इसपर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है.

हर महीने इनकम की गारंटी

अगर आप अपनी कमाई में से कुछ सेविंग करके ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे आपको हर महीने नियमित आय होती रहे. तो फिर Post Office MIS Scheme आपके लिए बिल्कुल सही है. इस स्कीम में हर महीने सिर्फ ब्याज से ही 9,250 रुपये की इनकम होने लगेगी. इसमें आपके द्वारा निवेश की गई राशि की सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है, मतलब ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. इसमें महज 1000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन कराया जा सकता है.

सरकार दे रही 7.40% का जोरदार ब्याज

पोस्ट ऑफिर एमआईएस स्कीम में 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करा सकता है. इसके अलावा इसमें ज्वाइंट खाता खोलने की सुविधा भी दी जाती है और अधिकतम तीन वयस्क मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं. ब्याज की बात करें, तो फिर Post Office MIS Scheme में निवेश की गई रकम पर 7.40 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जाता है. इसके लिए मैच्योरिटी पीरियड पांच साल का है.

वन-टाइम इन्वेस्ट और गारंटेड इनकम

पोस्ट ऑफिस की ये मंथली सेविंग स्कीम, दरअसल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इसका मतलब है कि आपको इसमें सिर्फ एक बार निवेश करना है और फिर मैच्योरिटी तक हर महीने आपकी ब्याज से होने वाली कमाई पक्की. स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपये, तो वहीं ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है, इसमें सभी होल्डर्स की निवेश में बराबर हिस्सेदारी होनी जरूरी है. खाता ओपन कराने के अगले महीने से ही ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, जो मैच्योरिटी तक जारी रहता है.

हर महीने कैसे होगी 9250 रुपये की कमाई

जैसा कि बताया कि इस Post Office स्कीम में सिंगल अकाउंट के लिए एकमुश्त 9 लाख रुपये, तो ज्वाइंट के लिए 15 लाख रुपये अधिकतम निवेश कर सकते हैं. अब मान लेते हैं कि आपने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराया है और इसमें मैक्सिमम राशि एकमुश्त डाली है, तो फिर स्कीम पर ऑफर किए जा रही 7.4% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको निवेश पर 9,250 रुपये का ब्याज मिलेगा. वहीं अगर अकाउंट सिंगल है, तो 9 लाख रुपये पर हर महीने ब्याज से होने वाली कमाई 5500 रुपये की होगी.

Post Office MIS की खात बातें

ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है और एकमुश्क निवेश किया जाता है.

इस पर सरकार की ओर से सालाना 7.40 फीसदी का ब्याज ऑफर होता है.

ब्याज की इनकम को मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना भी ले सकते हैं.

5 साल की मैच्योरिटी से पहले खाता बंद कराना घाटे का सौदा हो सकता है.

खाता खुलने के 1 से 3 साल के भीतर क्लोज कराने पर मूलधन का 2% कटेगा.

अगर इसे तीन से पांच साल के बीच बंद कराया जाता है, तो 1% राशि कटेगी.

मैच्योरिटी से पहले खाताधारक के निधन पर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं.

ऐसे में जमा राशि नॉमिनी की दी जाएगी और रिफंड तक का ब्याज मिलेगा.

कैसे खुलवा सकते हैं MIS खाता?

पोस्ट ऑफिस की इस मंथली सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन कराना बेहद ही आसान है. इसके लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं. यहां से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और KYC Form भरकर आपको अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ सब्मिट करना होता है.

