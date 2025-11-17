scorecardresearch
 

Post Office की गजब स्कीम... सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2 लाख रुपये, निवेश पर रिस्क 'जीरो'

Post Office Zero Risk Scheme: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अलग-अलग टैन्योर के लिए निवेश की सुविधा मिलती है और इसमें पांच साल के लिए एकमुश्त पैसे लगाने पर सरकार FD से भी धांसू ब्याज ऑफर करती है.

Advertisement
X
सरकार की ओर से निवेश पर मिल लगा 7% से ज्यादा का धांसू ब्याज (File Photo: ITG)
सरकार की ओर से निवेश पर मिल लगा 7% से ज्यादा का धांसू ब्याज (File Photo: ITG)

सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम (Post Office Saving Schemes) खासी पॉपुलर हुई हैं. अगर आप भी अपनी कमाई में कुछ बचाकर (Saving), अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इनमें निवेश कर सकते हैं. डाकघर की बचत योजनाओं में बच्चों, महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम स्कीम्स शामिल हैं, जिनमें किए गए निवेश की सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. इसमें एक पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) भी है, जिसमें निवेश करके सिर्फ ब्याजा से ही 2 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई की जा सकती है. 

सरकार दे रही जोरदार ब्याज
Post Office Time Deposit Scheme में ब्याज की बात करें, तो सरकार की ओर से इसमें अलग-अलग टैन्योर के निवेश पर अलग-अलग ब्याज ऑफर किया जाता है. इस सरकारी स्कीम (Govt Schemes) में एक साल के निवेश पर 6.9%, दो साल के निवेश पर 7%, तीन साल के निवेश पर 7.1% और पांच साल के लिए किए गए एकमुश्त निवेश पर सरकार की ओर से 7.5% का जोरदार ब्याज दिया जाता है. मतलब निवेशक अपने हिसाब से निवेश की अवधि को चुनकार धांसू रिटर्न हासिल कर सकता है. 

ऐसे कर लेंगे 2 लाख की कमाई
शानदार ब्याज दर इस पोस्‍ट ऑफिस स्कीम को लगातार सबसे पॉपुलर सरकारी स्कीम्स की लिस्ट में शामिल किए हुए है. बात करें, तो कैसे आप इस PO Time Deposit Scheme में निवेश के जरिए दो लाख रुपये कमा से हैं, तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. दरअसल, आपको इसके लिए 5 साल का टैन्योर चुनना होगा और 5 लाख रुपये का निवेश करना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

आपके बच्‍चों का हर शौक होगा पूरा, बस पता होनी चाहिए ये 3 स्‍कीम!  
Post Office की धांसू स्कीम, पत्नी संग करें निवेश, फिर हर महीने ₹9250 की कमाई 
Bank Auto Sweep Service
बैंक में जाकर कहें सिर्फ ये एक बात, फिर सेविंग अकाउंट पर मिलने लगेगा 3 गुना ब्याज!  
Post Office Best Scheme
Post Office की धांसू स्कीम... सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे ₹2.46 लाख, ये है तरीका 
सेल्फ एंप्लॉयमेंट छह सालों में 52.2 प्रतिशत से 58.4 प्रतिशत हो गया है. सरकार महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं लांच कर रही है. (फोटो-AI Generated)
बेरोज़गारी 50% घटी, 17 करोड़ नई नौकरियां! ऐसे बदल रहा है भारत का लेबर मार्केट 
Advertisement

इस अवधि में 7.5 फीसदी की दर से आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज 2,24,974 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको पांच लाख की जगह सीधे 7,24,974 रुपये मिलेंगे. मतलब ब्याज से ही ये स्कीम लाखों की कमाई करा देगी. 

रिस्क फ्री निवेश, Tax छूट का भी लाभ
पोस्ट ऑफिस की Time Deposit स्कीम एक 'जीरो रिस्क' पॉलिसी है और इसे सीधे तौर पर भारत सरकार का समर्थन है. खास बात ये है कि इसमें पांच साल के निवेश पर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत ग्राहक को टैक्स छूट का लाभ भी पा सकते हैं. 

इसमें न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश के साथ अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. इसके अलावा स्कीम में सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा दी जाती है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में 10 साल से ज्यादा आयु के बच्चे का अकाउंट उसके परिजन के जरिए खोला जा सकता है. निवेश पर ब्याज का पैसा सालाना आधार पर जुड़ता है. इसमें खाता आप अपने नजदीकी डाकघर (Post Office) में जाकर आसानी से खुलना सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement