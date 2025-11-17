Post Office की गजब स्कीम... सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2 लाख रुपये, निवेश पर रिस्क 'जीरो'

सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम (Post Office Saving Schemes) खासी पॉपुलर हुई हैं. अगर आप भी अपनी कमाई में कुछ बचाकर (Saving), अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इनमें निवेश कर सकते हैं. डाकघर की बचत योजनाओं में बच्चों, महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम स्कीम्स शामिल हैं, जिनमें किए गए निवेश की सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. इसमें एक पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) भी है, जिसमें निवेश करके सिर्फ ब्याजा से ही 2 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई की जा सकती है.

और पढ़ें

सरकार दे रही जोरदार ब्याज

Post Office Time Deposit Scheme में ब्याज की बात करें, तो सरकार की ओर से इसमें अलग-अलग टैन्योर के निवेश पर अलग-अलग ब्याज ऑफर किया जाता है. इस सरकारी स्कीम (Govt Schemes) में एक साल के निवेश पर 6.9%, दो साल के निवेश पर 7%, तीन साल के निवेश पर 7.1% और पांच साल के लिए किए गए एकमुश्त निवेश पर सरकार की ओर से 7.5% का जोरदार ब्याज दिया जाता है. मतलब निवेशक अपने हिसाब से निवेश की अवधि को चुनकार धांसू रिटर्न हासिल कर सकता है.

ऐसे कर लेंगे 2 लाख की कमाई

शानदार ब्याज दर इस पोस्‍ट ऑफिस स्कीम को लगातार सबसे पॉपुलर सरकारी स्कीम्स की लिस्ट में शामिल किए हुए है. बात करें, तो कैसे आप इस PO Time Deposit Scheme में निवेश के जरिए दो लाख रुपये कमा से हैं, तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. दरअसल, आपको इसके लिए 5 साल का टैन्योर चुनना होगा और 5 लाख रुपये का निवेश करना होगा.

Advertisement

इस अवधि में 7.5 फीसदी की दर से आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज 2,24,974 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको पांच लाख की जगह सीधे 7,24,974 रुपये मिलेंगे. मतलब ब्याज से ही ये स्कीम लाखों की कमाई करा देगी.

रिस्क फ्री निवेश, Tax छूट का भी लाभ

पोस्ट ऑफिस की Time Deposit स्कीम एक 'जीरो रिस्क' पॉलिसी है और इसे सीधे तौर पर भारत सरकार का समर्थन है. खास बात ये है कि इसमें पांच साल के निवेश पर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत ग्राहक को टैक्स छूट का लाभ भी पा सकते हैं.

इसमें न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश के साथ अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. इसके अलावा स्कीम में सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा दी जाती है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में 10 साल से ज्यादा आयु के बच्चे का अकाउंट उसके परिजन के जरिए खोला जा सकता है. निवेश पर ब्याज का पैसा सालाना आधार पर जुड़ता है. इसमें खाता आप अपने नजदीकी डाकघर (Post Office) में जाकर आसानी से खुलना सकते हैं.

---- समाप्त ----