मोर्चा संभालते ही इस CEO ने लिया बड़ा फैसला, 16000 नौकरियों पर चलेगी कैंची, कहा- मजबूरी है!

दुनिया की बड़ी कंपनियों में Nestlé की गिनती है. यह एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है, पिछले महीने ही Nestlé ग्लोबल के नए सीईओ फिलिप नवराटिल (Philipp Navratil) बने हैं, अब उनकी अगुवाई में कंपनी अगले 2 वर्षों में दुनिया भर में कुल 16,000 पदों को खत्म करने जा रही है. यानी 16 हजार लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं.

यह बड़ा फैसला कंपनी के नए CEO फिलिप नवराटिल द्वारा लिया गया है. बता दें, सितंबर 2025 की शुरुआत में इस पद पर नियुक्त हुए थे. उन्होंने कहा है कि समय बदल रहा है और Nestlé में भी तेजी से बदलाव करना होगा.

किन-किन लोगों की जाने वाली हैं नौकरियां

कंपनी ने बताया कि इन 16 हजार पदों में से करीब 12,000 पद White-Collar कर्मचारियों के लिए होंगे. ये कटौती कंपनी को लगभग 1 अरब स्विस फ्रैंक बचाने में मदद करेगी. बता दें, पहले से ही Nestle के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन सेक्टर्स में 4,000 पदों की कटौती चल रही थी, जिसे अब इस योजना में शामिल किया गया है.

कंपनी ने यह भी कहा है कि वह 2027 के अंत तक लागत में 3 अरब स्विस फ्रैंक की बचत करना चाहती है, जो कि पहले तय लक्ष्य (2.5 अरब) से काफी है. यह घोषणा उसी समय हुई, जब Nestlé ने अपनी 9 महीने की वित्तीय रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी की बिक्री में 1.9 % की गिरावट आई है और उसे 65.9 अरब स्विस फ्रैंक की कमाई हुई है.

Advertisement

बदलाव के दौर से गुजर रही है कंपनी

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नतीजे न सिर्फ आर्थिक दबाव दिखाते हैं, बल्कि यह भी कि कंपनी अपने ढांचे में बदलाव कर रही है. नवराटिल को एक ऐसे समय में यह जिम्मेदारी मिली है, जब कंपनी पिछले कुछ समय से कई चुनौतियों से जूझ रही है. उदाहरण के लिए पुराने सीईओ को हटाने का मामला भी उठा था. इसके अलावा कंपनी एक जल संबंधी विवाद (bottled water scandal) से भी प्रभावित रही है, जो फ्रांस से शुरू हुआ था.

इन सब कारणों से नए नेतृत्व पर दबाव है कि वह कंपनी को स्थिर करे और निवेशकों का भरोसा बहाल करे.

दुनियाभर में नेस्ले का कारोबार

बता दें, Nestlé के पास दुनिया भर में 2,000 से अधिक ब्रांड हैं. कंपनी अब लागत कम करने के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है, जहां मुनाफा अधिक है या भविष्य में विकास की संभावना है, अगर भारत के नजरिये से देखें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड नेस्ले की भारतीय सहायक कंपनी है.

इस बीच नेस्ले इंडिया ने दूसरी तिमाही (Q2) के लिए परिणाम पेश कर दिए हैं. कंपनी के शुद्ध मुनाफे में करीब 23.6% की गिरावट देखी गई. हालांकि इसके बावजूद कंपनी की शेयर कीमत बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई.

Advertisement

स्टॉक में तेजी के मुख्य कारण है कि कंपनी ने ऑपरेशन और बिक्री बढ़ाई, और घरेलू बिक्री में 10.8 % की वृद्धि हुई. कारोबार की आमदनी (revenue from operations) लगभग ₹ 5,643.6 करोड़ रही, जो कि पिछले साल की तुलना में 10.6% अधिक है.

---- समाप्त ----