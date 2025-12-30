scorecardresearch
 
साल 2026 में कहां करें निवेश? चुन सकते हैं ये 10 स्टॉक्स, ब्रोकरेज ने कहा- काम अच्छा है!

Top Picks: ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने साल 2026 के लिए कुल 10 शेयरों को चुना है, जिनमें ब्लू-चिप, मिडकैप और कुछ स्मॉल कैप हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की क्षमता है.

साल 2026 के लिए बेहतरीन स्टॉक टिप्स. (Photo: ITG)
साल 2025 शेयर बाजार के लिए बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा. भले ही इंडेक्स (index) में करीब 10 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. लेकिन पोर्टफोलियो (Portfolio) में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला. अगर आप नए साल में शेयर बाजार में निवेश के लिए सोच रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है.

मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट (Motilal Oswal Wealth Managment) ने साल 2026 के लिए टॉप स्टॉक पिक्स (Top Stock Picks) सुझाए हैं. Motilal Oswal का मानना है कि 2026 में रिकवरी और स्थिर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, खासकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार, घरेलू नीतियों का समर्थन, निजी निवेश में बढ़ोतरी की वजह से. यही नहीं, अगर US-भारत ट्रेड विवाद सुलझ जाता है तो बाजार के लिए यह एक बड़ा सकारात्मक कारक हो सकता है.

मोतीलाल ओसवाल ने 2026 के लिए कुल 10 शेयरों को चुना है, जिनमें ब्लू-चिप, मिडकैप और कुछ स्मॉल कैप हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की क्षमता है. हर स्टॉक के लिए संभावित टारगेट प्राइस और संभावित रिटर्न भी दी गई है. 

1. Bharti Airtel, टारगेट- 2,365 रुपये (संभावित उछाल 14%)
टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत प्रदर्शन के साथ यह स्टॉक लगातार आय बढ़ोतरी और ARPU विस्तार के कारण भविष्य में लाभ दे सकता है.

2. State Bank of India (SBI), टारगेट- 1,100 रुपये (संभावित उछाल 14%) 
देश का सबसे बड़ा PSU बैंक है, बेहतर एसेट क्वालिटी और स्थिर रिटर्न के साथ एक मजबूत बैंकिंग प्ले माना गया है. 

3. HCL Technologies, टारगेट- 2,150 रुपये (संभावित उछाल 32%)
IT सर्विसेस और AI/डिजिटल समाधान में भागीदारी के कारण यह शेयर साल- 2026 के लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजी पॉजीशन रखता है. 

4. Eternal, टारगेट- 410 रुपये (संभावित उछाल 46%)
यह कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव और तेज राजस्व ग्रोथ के कारण 46% तक अपसाइड दिखा सकती है.  

5. TVS Motor Company, टारगेट- 4,159 रुपये (संभावित उछाल 17%)
साल 2026 में व्हीकल सेक्टर बेहतर कर सकता है. बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ब्रोकरेज से यह कंपनी आकर्षक लगती है.
 
6. Max Financial Services, टारगेट- 2,100 रुपये (संभावित उछाल 28%)
बीमा सेक्टर में बेहतर ग्रोथ और बढ़ोतरी की संभावनाओं के साथ यह शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है.
 
7. Biocon, टारगेट- 460 रुपये. (संभावित उछाल 18%)
बायोसिमिलर और स्वास्थ्य सेवा कारोबार के विस्तार के कारण इसे मध्यम-लंबे समय में अर्निंग्स रिकवरी का अवसर माना गया है.

8. JK Cement, टारगेट- 7,000 रुपये. (संभावित उछाल 22%)
मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशियंसी के कारण इस शेयर  से अगले साल स्थिर रिटर्न की उम्मीद है. 

9. Poonawalla Fincorp- टारगेट ₹600: (संभावित उछाल 26%)
डिजिटल-फोकस्ड NBFC प्लेटफ़ॉर्म के कारण भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना है. 

10. Privi Speciality Chemicals, टारगेट- 3,960 रुपये (संभावित उछाल- 28%)
सुगंध और खास केमिकल्स की दुनियाभर में बढ़ती डिमांड के कारण इसे अच्छा माना गया है.

बता दें, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 2026 में निफ्टी का वैल्युएशन औसत के करीब है, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप सेक्टर में सावधानी से निवेश ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फाइनेंस, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में बेहतर रिटर्न के अवसर बन सकते हैं. 

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)
 

---- समाप्त ----
