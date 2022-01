Digital Health ID Card: नहीं काटने होंंगे पुरानी फाइलें लेकर अस्पतालों के चक्कर, पूरी मेडिकल हिस्ट्री मिलेगी एक क्लिक पर!

बीते दो साल से कोरोना महामारी ने लोगों का जीवन दुश्वार कर रखा है. अभी ओमिक्रोन (Omicron) का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में आप ऑनलाइन एप्लाई कर अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं. इससे आपको अपनी पुरानी मेडिकल फाइलें लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल तरीके से मेंटेन होगी...

हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल मिशन

देश के करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है. अब सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया है जिसमें देश के आम नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी (Digital Health ID) दी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक नागरिक को एक कार्ड दिया जाएगा, जहां उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री होगी.

मिलेगी फाइलें लेकर घूमने से आज़ादी

डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड (Digital Health ID Card) में आपके स्वास्थ्य से जुड़े सभी डेटा को ऑनलाइन सहेज कर रखा जाएगा. ये कार्ड बनने के बाद किसी मरीज या उसके तीमारदार को मेडिकल रिकॉर्ड साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अगर कोई मरीज इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाएगा तो उसे सिर्फ अपना डिजिटल हेल्‍थ कार्ड साथ रखना होगा. एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर ये डेटा स्टोर होगा जिससे सभी अस्पताल, क्लीनिक और डॉक्टर जुड़े होंगे. इससे डॉक्टर और मरीज दोनों को सुविधा होगा और किसी तरह के मेडिकल कागजात गुम हो जाने का टेंशन भी नहीं रहेगा.

ऐसे बनवाएं कार्ड, लगेंगे ये दस्तावेज

डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी.

इसे बनवाने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट (https://healthid.ndhm.gov.in) पर जाना होगा. इसके बाद Create your Health ID Now पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको Generate via Aadhar या Generate via Driving Licence का ऑप्शन दिखेगा. Generate via Aadhar पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको आधार के साथ लिंक नंबर पर ओटीपी आएगा. OTP सब्मिट करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, जिस पर सारी मेडिकल जानकारी आप भरकर जमा कर सकते हैं. सब्मिट करते ही आपकी हेल्थ आईडी जनरेट हो जाएगी. इसमें आपकी जानकारी के साथ-साथ फोटो और एक QR कोड भी होगा.