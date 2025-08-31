scorecardresearch
 

Rule Change: LPG, ITR से UPS तक... सितंबर से बदल रहे ये 7 बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा असर!

हर महीने की तरह कल से शुरू हो रहे सितंबर महीने में भी कई वित्तीय बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे. साथ ही अपाके मंथली खर्च का बजट प्रभावित भी कर सकते हैं.

Advertisement
X
1 सितंबर से होंगे कई बड़े बदलाव
1 सितंबर से होंगे कई बड़े बदलाव

हर महीने की तरह ही सितंबर से भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम लोगों के वित्तीय जीवन को प्रभावित कर सकते हैं. सितंबर में आधार कार्ड अपडेट, ITR, यूपीएस समेत क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है. साथ ही हर महीने की तरह ही LPG गैस की कीमतों पर भी असर दिखाई दे सकता है. जेट फ्यूल और CNG-PNG के दाम में भी परिर्वतन हो सकता है. आइए जानते हैं सितंबर महीने से क्‍या-क्‍या बदलने वाला है. 

पहला बदलाव- ITR फाइलिंग 
आयकर विभाग ने इस बार आईटीआर भरने की आखिरी डेट 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, जिससे टैक्‍सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए एक्‍स्‍ट्रा समय मिल गया है, लेकिन अब यह समय इस महीने समाप्‍त हो जाएगा. ऐसे में आपको 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल करना होगा. नहीं तो नोटिस आ सकता है. 

दूसरा बदलाव- UPS डेडलाइन 
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. पहले यह डेट 30 जून थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया. यह सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन स्‍कीम है. 

सम्बंधित ख़बरें

For restaurants, hotels, and small-scale industries that rely heavily on commercial LPG for cooking and heating, the reduced rates are more than just numbers — they’re an operational lifeline.
बड़ी राहत की उम्‍मीद... 30000 करोड़ की LPG सब्सिडी देगी सरकार, आज फैसला!  
India Oil Import From US
तेल ही नहीं... US से LPG-LNG भी खूब खरीद रहा भारत, फिर ट्रंप ने क्यों जड़ा 25% टैरिफ? 
Rules Change From Aug 2025
LPG, यूपीआई से FASTag तक... आज से बदल रहे ये बड़े नियम, हर जेब पर होगा असर! 
LPG Price
रक्षाबंधन से पहले इतना सस्‍ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए नए रेट्स 
lpg agency cost and savings
LPG एजेंसी बिजनेस: जानें नियम और अप्लाई का पूरा प्रोसेस 

तीसरा बदलाव- भारतीय डाक के नियम 
डाक विभाग (डीओपी) ने 1 सितंबर, 2025 से घरेलू स्‍तर पर डाक सर्विस को स्पीड पोस्ट सेवा में विलय किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब स्‍पीड पोस्‍ट के जरिए ही कुछ भेजा जा सकता है, साधारण डाक से नहीं. इसलिए अगर आप 1 सितंबर से देश के भीतर इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजते हैं, तो यह स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी. 

Advertisement

चौथा बदलाव- क्रेडिट कार्ड नियम 
SBI कार्ड ने 1 सितंबर, 2025 से अपने चुनिंदा कार्ड्स के लिए नियमों में बदलाव का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में संशोधन किया है. इस संशोधन के साथ, ऐसे कार्ड रखने वाले कस्‍टमर्स डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर लेनदेन से संबंधित खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं कमा सकेंगे. 

पांचवा बदलाव- स्‍पेशल एफडी योजनाएं
इंडियन बैंक और IDBI बैंक जैसे बैंक वर्तमान में कुछ विशेष अवधि की एफडी चला रहे हैं. इंडियन बैंक की 444-दिन और 555-दिन की योजनाओं में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है. इसी तरह, IDBI बैंक की 444-दिन, 555-दिन और 700-दिन की स्‍पेशल एफडी में निवेश करने की लास्‍ट डेट भी 30 सितंबर है. 

छठवां बदलाव- CNG-PNG और जेट फ्यूल 
ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (AFT) के दाम में भी बदलाव करती हैं. उम्‍मीद है कि सितंबर महीने से इनकी भी कीमतों में बदलाव हो सकता है. 

सातवां बदलाव- LPG सिलेंडर की कीमत
हर महीने की तरह ही 1 सितंबर से भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है. पिछले कई महीने से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो रहा है. पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ था. अगस्‍त में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस 33.50 रुपये कम होकर दिल्‍ली में 19 किलो LPG सिलेंडर का प्राइस 1,631.50 रुपये हो गया था. रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्‍ली में 853 रुपये है, जो 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदला है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement