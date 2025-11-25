scorecardresearch
 

LIC की सुपरहिट पॉलिसी... इंश्योरेंस के साथ मिल रहा धांसू रिटर्न, बच्चों के लिए खास

LIC Amrit Bal Policy: एलआईसी में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्कीम्स संचालित की जा रही हैं, जो सुरक्षित निवेश के साथ ही शानदार रिटर्न के मामले में भी पॉपुलर हैं.

एलआईसी की इस पॉलिसी में गजब के फायदे (File Photo: ITG)
एलआईसी की इस पॉलिसी में गजब के फायदे (File Photo: ITG)

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाता (Savings) है और उसे खासतौर पर अपने बच्चों के लिए भी ऐसी जगह निवेश (Investment) करने का प्लान बनाता है, जहां पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही रिटर्न भी जोरदार मिले. इस लिहाज से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी द्वारा संचालित पॉलिसी खासी पॉपुलर हैं. इनमें बच्चों के लिए खास है एलआईसी अमृत बाल पॉलिसी (LIC Amrit Bal Policy), जिसमें इंश्योरेंस बेनेफिट के साथ ही रिटर्न भी धांसू मिलता है. 

नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
LIC द्वारा बच्चों के लिए तमाम तरह की शानदार पॉलिसी संचालित की जा रही हैं, जो उनके भविष्य के लिए मोटा फंड जुटाने समेत उनकी पढ़ाई-लिखाई समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं. एलआईसी अमृतबाल (LIC Amrit Bal) की बात करें, तो इस लिहाज से ये एकदम फिट बैठती है. ये स्कीम एक नॉन-लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें माता-पिता अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. 

आयु सीमा और मैच्योरिटी इतनी
एलआईसी अमृत बाल पॉलिसी लेने के लिए आपके बच्चे की न्यूनतम उम्र 30 दिन होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 13 वर्ष होनी चाहिए. आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं. इसमें मिनिमम निवेश 2,00,000 रुपये है, जबकि मैक्सिमम निवेश के लिए कोई लिमिट सेट नहीं की गई है मतलब आप जितना चाहें पैसे निवेश कर सकते हैं. इस पॉलिसी की मैच्योरिटी के लिए कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष की अवधि चुन सकते हैं. 

अपने हिसाब से करें प्रीमियम पेमेंट
LIC Amrit Bal पॉलिसी में प्रीमियम अमाउंट का भुगतान अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिमाह, या फिर तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर कर सकते हैं. पॉलिसी में LIC की ओर से सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं. इनके अनुसार आप वेवर बेनिफिट राइडर एड कर सकते हैं. 

एलआईसी दे रही गारंटेड रिटर्न
बच्चों की खास एलआईसी की इस पॉलिसी में एक और बड़े बेनिफिट की बात करें, तो इसे खरीदने के साथ ही पॉलिसी अवधि के अंत तक हर पॉलिसी वर्ष के अंत में 80 रुपये प्रति हजार मूल बीमा राशि की दर से गारंटीकृत सम एश्योर्ड मिलता है, इसके लिए शर्त ये है कि पॉलिसी चालू होनी चाहिए. पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए भी इसमें पांच, छह और सात साल के विकल्प मिल रहे हैं. 

न्यूनतम बीमा राशि 2,00,000 रुपये के हिसाब से फायदे का कैलकुलेशन करें, तो अगर आपने ये पॉलिसी ली है, फिर 7 साल PPT चुनने पर आपका सालाना प्रीमियम करीब 30,775 रुपये आएगा. वहीं अगर इसे महीने के हिसाब से बांटे, तो 7,903 रुपये होगा. ऐसे में निवेश कुल 2.15 लाख रुपये का होगा, जबकि टोटल गारंटीड एडिशन 3.84 लाख रुपये होगा और इस तरह से 25 साल के मैच्योरिटी पीरियड पर बच्चे को मिलने वाला कुल फंड 5.84 लाख रुपये हो जाएगा. 

ये बेनिफिट्स भी पॉलिसी के साथ 
इस एलआईसी पॉलिसी के तहत मिलने वाले अन्य फायदों के बारे में बात करें, तो पॉलिसी शुरू होने के एक साल पूरे होने के बाद या एकल प्रीमियम के लिए तीन महीने बाद लोन सुविधा (Loan) उपलब्ध होती है. इसके तहत अधिकतम लोन राशि सरेंडर वैल्यू का 90% तक हो सकता है.

यहां बता दें कि मिनिमम प्रीमियम पेमेंट के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, इस स्थिति में स्पेशल या गारंटीड सरेंडर मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसका भुगतान किया जाएगा. एक और खास बात ये है कि LIC Amrit Bal Policy की ऑनलाइन खरीद पर लिमिटेड प्रीमियम प्लान के लिए 10% और सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए 2% की छूट भी दी जाती है. 

