LIC की इस स्कीम में एक बार भरें प्रीमियम, हर माह पाएं 12,000 की पेंशन

Life Insurance Corporation (LIC) देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. यह देश के लोगों की फाइनेंशियल जरूरतों (Financial Needs) को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है. एलआईसी सरल पेंशन प्लान (LIC Saral Pension Plan) ऐसी ही एक स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद की आपकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करती है. इस स्कीम का मोटो है: "आपका वेलफेयर हमारी जिम्मेदारी है."

आइए इस Annuity Scheme से जुड़ी और बातें जानते हैंः

1. किसी भी व्यक्ति के Annuity खरीदते ही मंथली पेंशन मिलने लगती है.

2. आप कम-से-कम 12,000 रुपये प्रति वर्ष की Annuity खरीद सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं है.

3. 40 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति यह Annuity खरीद सकता है.

4. आप चाहें तो एक बार प्रीमियम देने के बाद सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

5. इस पॉलिसी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं.

मिलते हैं ये दो ऑप्शन (2 Options under Saral Pension Yojana)

1. Life Annuity with return of 100% of purchase price: इस ऑप्शन के तहत कोई भी व्यक्ति या सिंगल पॉलिसी होल्डर जीवित रहने तक हर महीने 12,000 रुपये की पेंशन पाने का पात्र होता है. इसी बीच अगर उसकी मौत हो जाती है तो प्रीमियम नॉमिनी को लौटा दिया जाता है.

2. Joint life last survivor annuity with return of 100% of purchase price on death of the last survivor: इसके तहत पति-पत्नी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इसी बीच दोनों की मौत होने पर प्रीमियम नॉमिनी को रिटर्न कर दी जाती है.

कितने की Annuity खरीदनी होगी

LIC Calculator के मुताबिक अगर आप 30 लाख रुपये की Annuity खरीदते हैं और पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 12,513 रुपये की पेंशन मिलेगी.

ले सकते हैं लोन

इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं. ज्वाइंट लाइफ एन्यूटी ऑप्शन में एन्यूटी लेने वाले और उसकी मौत होने पर स्पाउस भी लोन की सुविधा प्राप्त कर सकता है.