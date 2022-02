एक क्लिक पर मिलेगा 1 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन, Google Pay पर लॉन्च हुई ये सर्विस

अब अचानक अगर आपको एक लाख रुपये के लोन (Personal Loan) की जरूरत पड़ जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप गूगल पे (Google Pay) यूज करते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको मिनट भर में एक लाख रुपये तक का Personal Loan मिल जाएगा. DMI Finance Limited (DMI) ने Google Pay के प्लेटफॉर्म से डिजिटल पर्सनल लोन (Digital Personal Loan) ऑफर करने की इस सुविधा की शुरुआत की है.

Google Pay यूजर्स को मिलेगा डबल बेनिफिट

अगर आप Google Pay यूज करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा. आपको गूगल पे का कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप बखूबी परिचित हैं. दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए DMI Finance आपको Instant Personal Loan दे देगा.

इन यूजर्स को मिलेगा लोन का बेनिफिट

Google Pay यूज करने वाले सभी यूजर्स को लोन नहीं मिलेगा. अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो ही आपको इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा. इस सुविधा के तहत डीएमआई फाइनेंस द्वारा तय अहर्ता शर्तों (Criteria) के हिसाब से प्री-क्वालिफाइड एलिजिबल यूजर्स तय किए जाएंगे और उन्हें गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से लोन ऑफर किया जाएगा. अगर आप इसके प्री-अप्रुव्ड कस्टमर है तो आपका Instant Loan Application रियल टाइम में प्रोसेस किए जाएंगे और आपको बैंक अकाउंट में तत्काल लोन का पैसा मिल जाएगा.

36 महीने के लिए मिलेगा लोन

इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अधिकतम एक लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इस रकम को अधिकतम 36 महीने (तीन साल) में चुकाया जा सकता है. इस पार्टनरशिप के तहत Instant Loan की सुविधा 15,000 से ज्यादा पिन कोड के लिए शुरू की जा रही है.

ऐसे उठा सकते हैं फायदा (How to Avail Personal Loan through Google Pay)

1. सबसे पहले Google Pay मोबाइल ऐप ओपन कीजिए.

2. अगर आप Pre-Approved Loan पाने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको Promotions के नीचे Money का ऑप्शन दिखेगा.

3. यहां आपको Loans पर क्लिक करना होगा.

4. अब आपके Offers का ऑप्शन ओपन हो जाएगा. इसमें DMI का ऑप्शन दिखेगा.

5. यहां आप देख पाएंगे कि इस ऑफर के तहत कोई व्यक्ति कम-से-कम कितनी रकम और अधिक-से-अधिक कितनी धनराशि का लोन ले सकता है. इसके साथ ही आप अन्य डिटेल्स देख पाएंगे.

6. इसके बाद आपको Application प्रोसेस पूरा करना होगा.

7. Application करने पर Loan Approved होते ही आपके बैंक अकाउंट में लोन की रकम आ जाएगी.