scorecardresearch
 

भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान- अब तत्काल वाला नियम रिजर्वेशन टिकट पर भी, 1 अक्टूबर से होगा लागू

रेलवे ने बताया कि अब आरक्षित सामान्य टिकटों (General Reserved Tickets) की बुकिंग, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) वाले यूजर्स ही कर सकेंगे. यह सुविधा केवल IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी.

Advertisement
X
ऑलनाइन रिजर्व टिकट के लिए रेलवे ने बदला नियम. (Photo: File)
ऑलनाइन रिजर्व टिकट के लिए रेलवे ने बदला नियम. (Photo: File)

रेल टिकट की बुकिंग में धांधधी को रोकने के लिए अब भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. अगले महीने से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार (Aadhaar) वेरिफिकेशन हुआ है. यह नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा.

दरअसल, भारतीय रेलवे का मकसद टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना और असली यात्रियों को प्राथमिकता देना है. इसी कड़ी में पहली अक्टूबर से ट्रेन के लिए बुकिंग खुलने के बाद पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण बुक करने की अनुमति देगा. बता दें, वर्तमान में, यह प्रतिबंध केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है. 

रिजर्व टिकट के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी

सम्बंधित ख़बरें

Indian Armys First Freight Train kashmir
कश्मीर पहुंची भारतीय सेना की पहली मालगाड़ी, लौटेगी सेब लेकर 
6 दिन, खूबसूरत नज़ारे, आरामदायक होटल, इंडियन फूड और शानदार दर्शनीय स्थल – सब कुछ एक पैकेज में. (Photo-IRCTC Twitter)
भूटान की वादियां घूमने का शानदार मौका, IRCTC लाया है 6 दिन का 'लैंड ऑफ हैपिनेस' पैकेज 
railway_station_missing
भारत का एकमात्र राज्य जहां आज तक Train नहीं पहुंची 
Mizoram_bridge
यहां बना कुतुबमीनार से भी ऊंचा ब्रिज, जिस पर दौड़ेगी ट्रेन! 
Mizoram Trains Bridge
VIDEO: कुतुबमीनार से भी ऊंचे रेल ब्रिज पर आज से दौड़ेगी ट्रेन, गजब है आसपास का नजारा 

रेलवे ने बताया कि अब आरक्षित सामान्य टिकटों (General Reserved Tickets) की बुकिंग, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) वाले यूजर्स ही कर सकेंगे. यह सुविधा केवल IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी. इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो तत्काल बुकिंग शुरू होते ही टिकट हासिल करने की कोशिश करते हैं.

Advertisement

काउंटर टिकट के नियम में कोई बदलाव नहीं

रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह नया नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा. कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों से टिकट लेने वालों के लिए समय और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसी तरह, अधिकृत टिकटिंग एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट की पाबंदी (opening day reserved tickets बुक न करने की) जारी रहेगी.

रेलवे ने यह भी कहा है कि इस बदलाव को लागू करने के लिए CRIS (Centre for Railway Information Systems) और IRCTC को जरूरी तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, जोनल रेलवेज को भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

रेलवे का मानना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दलालों या एजेंटों द्वारा टिकटों की ब्लॉकिंग पर रोक लगेगी. इसके अलावा, यात्रियों को शुरुआती समय में टिकट बुक करने का बेहतर अवसर मिलेगा. रेलवे का यह कदम डिजिटल सुरक्षा और यात्री सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे आने वाले त्योहार और यात्रा सीजन में वास्तविक यात्रियों को राहत मिल सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement