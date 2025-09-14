scorecardresearch
 

'सुबह जागने से रात सोने तक फायदा...', GST सुधार पर बोलीं वित्त मंत्री, कहा- ये हर भारतीय की जीत

New GST Rates आने वाली 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं. इससे देश के आम लोगों को फायदा होने वाला है और तेल-साबुन-शैंपू से लेकर घी-तेल और टीवी-एसी तक पर उन्हें तगड़ी बचत होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे हर नागरिक की बड़ी जीत बताया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिनाए जीएसटी सुधार के फायदे (File Photo: ITGD)

देश में 22 सितंबर से सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार लागू होने वाले हैं और इसके साथ ही तमाम सामानों के दाम भी कम होने वाले हैं. इस जीएसटी रिफॉर्म को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के हर नागरिक के लिए एक बड़ी जीत करार दिया है. उन्होंने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को कहा कि सरकार के इस कदम का लाभ लोगों को सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक तमाम प्रोडक्ट्स पर मिलता रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी स्लैब में बदलावों के फायदे भी गिनाए. 

99% जरूरी सामान हो जाएंगे सस्ते
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चेन्नई सिटीजंस फोरम द्वारा आयोजित 'उभरते भारत के लिए टैक्स सुधार' प्रोग्राम को संबोधित करते हुए 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले टैक्स सुधारों के फायदे गिनाए. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार के फायदे सुबह लोगों की आंख खुलने के साथ ही शुरू होंगे और रात को उनके सोने तक सभी प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेंगे. इस बीच इससे संबंधित कुछ मुख्य बदलावों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में चेंज के साथ जिन 99 फीसदी सामानों पर पहले 12 फीसदी की दर से जीएसटी लागू था, उन्हें घटाकर 5 फीसदी किया गया है, जिससे इनके दाम में राहत मिलेगी. 

सामानों की इनपुट लागत कम होगी
पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जीएसटी सुधार के ऐलानों से पहले बीते कुछ महीनों से में हमने यह सुनिश्चित किया है कि टैक्स कैटेगरी स्पष्ट और सरल हों, जिससे आम आदमी से लेकर व्यापारियों और कारोबारियों तक में किसी भी तरह की कोई भ्रम की स्थिति न रहे. नए जीएसटी रेट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुधारों से अब कई उत्पादों की इनपुट लागत कम हो जाएगी. इससे जहां प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, तो वहीं ग्राहकों के लिए सामानों की कीमतों में राहत मिलेगी.

आम आदमी की जेब का बोझ घटेगा 
वित्त मंत्री ने इस जीएसटी सुधार को देशवासियों के लिए जीत बताते हुए कहा है कि भारत के हर राज्य में तमाम त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर्व से पहले ही ये जीएसटी सुधार लागू करने का फैसला किया है. ये यह आम आदमी की जेब पर बोझ कम करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे और इनका असर पूरे देश में महसूस किया जाएगा.

3 सितंबर को किया था बड़ा ऐलान
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के दौरान 3 सितंबर को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों का ऐलान किया था और बताया था कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे. मतलब अब 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है. ऐसे में इन दो स्लैब में शामिल तमाम सामान भी 5-18 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगे और इनकी कीमतों में कमी आएगी. हालांकि, हालांकि, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है.

---- समाप्त ----
