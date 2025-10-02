Sariya Cement Rate: घर बनवाना है? GST कट से सीमेंट हुआ सस्ता, सरिया के दाम भी भर-भराकर गिरे

प्रधानमंत्री नरेंद्री के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू किया और इसका सीधे तौर पर असर आम आदमी लिए जरूरी रोजर्मरा की चीजों से लेकर घर बनवाने में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट तक पर पड़ा है. दरअसल, टैक्स सुधारों के फूड प्रोडक्ट्स, TV-AC, कार-बाइक्स के साथ ही सीमेंट पर लागू जीएसटी को भी सरकार ने कम किया है और ये 28% से 18% पर आ गया.

GST Rate Cut से एक ओर जहां प्रति बोरी सीमेंट की कीमत में अच्छी खासी कमी आई, तो इससे सेल में भी इजाफा हुआ है. वहीं दूसरी ओर फेस्टिव सीजन में हाउस कंस्ट्रक्शन खर्च में तगड़ा इजाफा करने वाला सरिया भी सस्ता बिक रहा है. मतलब अगर आप घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये फायदे भरा मौका साबित हो सकता है.

सीमेंट पर अब हो रही इतनी बचत

जीएसटी दर में कटौती के बाद सीमेंट की कीमतों में आई कमी की बात करें, तो अब तक 360 रुपये औसत कीमत वाली 50 किलो की सीमेंट की बोरी, 28 फीसदी जीएसटी के हिसाब से 460 रुपये की मिलती थी. इसमें 100.80 रुपये जीएसटी बनता था.

वहीं अगर टैक्स कट के बाद अब ग्राहक इसी प्राइस की बोरी को खरीदने के लिए जा रहे है, तो जीएसटी सिर्फ 64.80 रुपये ही देना पड़ रहा है और 460 रुपये में मिलने वाली सीमेंट की बोरी 424 रुपये में मिल रही है. मतलब प्रति बोरी कीमत में 35 से 40 रुपये तक की गिरावट आई है. घर बनवाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामानों पर भी राहत मिली है और सरकार ने ईंट-टाइल्स का टैक्स रेट 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया है, जिससे ये चीजें भी सस्ती हो गई हैं.

सरिया की कीमतों में इतनी गिरावट (18% GST से पहले)

शहर (राज्य) 22 अगस्त 2025 (प्रति मीट्रिक टन) 30 सितंबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) रायपुर 39,900 रुपये 39,300 रुपये रायगढ़ 39,700 रुपये 38,700 रुपये मुज्जफरनगर 42,000 रुपये 41,400 रुपये भावनगर 44,800 रुपये 44,500 रुपये दुर्गापुर (WB) 40,000 रुपये 39,200 रुपये कोलकाता 40,500 रुपये 39,700 रुपये गोवा 44,200 रुपये 43,500 रुपये जयपुर 42,700 रुपये 41,800 रुपये दिल्ली 43,000 रुपये 42,300 रुपये राउरकेला 40,700 रुपये 39,700 रुपये चेन्नई 45,500 रुपये 44,000 रुपये जालना 43,800 रुपये 43,000 रुपये

कंस्ट्रक्शन के खर्च में Sariya का बड़ा रोल

घर बनवाने में सरिया का बड़ी भूमिका होती है, जो इस सपनों के आशियाने को मजबूत बनाती है. वहीं हाउस कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्च में भी ये अहम रोल निभाता है. दरअसल, ये महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल चीज है और इसकी कीमतों में घट-बढ़ का सीधा असर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर देखने को मिलता है. फिलहाल की बात करें, तो ये काफी सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में अभी इसे खरीद कर रख लेने से अपके हाउस कंस्ट्रक्शन की लगात में कमी आ सकती है.

ऐसे जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

सरिया की कीमतों में हर रोज बदलाव होता है और आप घर बैठे अपने शहर का बदला हुआ भाव आसानी से चेक कर सकते हैं. आप आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाकर ताजा रेट और इसमें गिरावट या बढ़ोतरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं. यहां ध्यान रहे कि इस पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती है और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

