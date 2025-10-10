त्‍योहारों के मौसम में सोना खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिकॉर्ड हाई से गोल्‍ड प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) पर सोना रिकॉर्ड हाई से 2600 रुपये से ज्‍यादा फिसल चुका है. यह गिरावट दो दिनों के दौरान हुई है. वहीं चांदी के दाम में भी 4000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है. आइए जानते हैं सर्राफा बाजार और आपके शेयर में सोना-चांदी का भाव क्‍या है?

आज सुबह मल्‍टी कमोडिटी मार्केट पर 5 दिसंबर वायदा बाजार के लिए Gold Price 120023 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वहीं 8 अक्‍टूबर को गोल्‍ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1,23,677 रुपये पर पहुंच गया था. ऐसे में देखा जाए तो 2 दिनों के दौरान सोने के दाम में 2600 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है.

इसी तरह, चांदी की बात करें तो 8 अक्‍टूबर को चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच किया था, जो 153388 रुपये प्रति किलो है. जबकि आज सुबह सिल्‍वर प्राइस 149115 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत में 4000 रुपये से ज्‍यादा की कटौती हुई है.

एमसीएक्‍स पर आज सोना-चांदी का भाव बढ़ा

भले ही दो दिन के दौरान सोना-चांदी अपने रिकॉई हाई लेवल से सस्‍ती रही है, लेकिन MCX पर आज सोना और चांदी के दाम बढ़े हुए हैं. शाम 3.30 बजे तक 5 दिसंबर वायदा के लिए सोना 892 रुपये चढ़कर 121385 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी 1277 रुपये चढ़कर 147601 रुपये प्रति किलो पर थी.

सर्राफा बाजार में गोल्‍ड-सिल्‍वर के रेट

IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट सोना आज 120845 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है. 22 कैरेट गोल्‍ड प्राइस 120361 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 20 कैरेट सोने का भाव आज 110694 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 18 करैट सोने का भाव आज 90634 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आईबीजेए के मुताबिक भी आज गोल्‍ड प्राइस में 2000 रुपये से ज्यदार की कमी आई है. यहां आज चांदी 8000 रुपये से ज्‍यादा बढ़कर 162143 रुपये प्रति किलो पर है.

आपके शहर में क्‍या है सोने का भाव?

दिल्‍ली की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना ₹12,2440 प्रति 10 ग्राम है.

अहमदाबाद में 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹122340 प्रति 10 ग्राम पर है.

चेन्‍नई की बात करें तो यहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹122840 है.

वहीं पटना की बात करें तो यहां 24 कैरेट 10 ग्राम सोना ₹122340 पर है.

इसके अलावा, लखनऊ में 10 ग्राम 24 कैरेट ₹122440 है.

