महीने के आखिरी दिन Gold ने तोड़े रिकॉर्ड... चांदी भी नए शिखर पर, खरीदने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

सोने की कीमतों ने जहां इस साल हैरान किया है, तो सितंबर महीने में ये लगभग हर रोज नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचीं हैं. वहीं दूसरी ओर चांदी ने तो कमाल ही कर दिया और 2025 में अब तक इसकी कीमत में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है और निवेशकों को रिटर्न के मामले में इसने गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. सितंबर महीने के आखिरी दिन दोनों कीमती धातुओं की कीमत की बात करें, तो इनके दाम फिर नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं. ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले इनमें आए बदलाव पर जरूर नजर मार लें.

Gold-Silver रेट पर ब्रेक नहीं

सबसे पहले बताते हैं सोने की कीमत के बारे में, तो सितंबर महीने के आखिरी कारोबारी दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाली सोना खुलने के साथ ही 1100 रुपये से ज्यादा की जोरदार उछाल के साथ नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया और 1,17,561 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. तो वहीं चांदी की कीमत भी 1000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़कर 1,44,200 रुपये के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

पूरे सितंबर महीने जोरदार तेजी

वैसे तो गोल्ड-सिल्वर रेट ने इस साल अब तक धमाल मचाए रखा है, लेकिन बात सिर्फ सितंबर महीने की करें, तो दोनों धातुओं की कीमतें हर रोज नई बुलंदियों पर नजर आई हैं. गोल्ड रेट में आए चेंज को देखें, तो महीने के पहले दिन 1 सितंबर को एमसीएक्स गोल्ड रेट 1,05,776 रुपये प्रति 10 ग्राम था और इस हिसाब से इसकी कीमत अब तक 11,785 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है. वहीं चांदी का वायदा भाव सितंबर के पहले दिन 1,24,661 रुपये था और कैलकुलेशन करें, तो ये 19,539 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है.

घरेलू मार्केट में भी मचाया गदर

सोना और चांदी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ही नहीं, बल्कि घरेलू मार्केट में भी गदर मचाते हुए नजर आए. इनकी लेटेस्ट कीमत पर गौर करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते कारोबारी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,15,454 रुपये और चांदी की कीमत 1,44,387 रुपये पर बंद हुआ था.

महीनेभर में कीमतों में आए बदलाव को देखें, तो घरेलू मार्केट में 1 सितंबर की शाम को 24 कैरेड गोल्ड रेट 1,04,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था और इसमें पूरे महीने 10,961 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है. घरेलू बाजार में चांदी का भाव 1 सितंबर को 1,22,800 रुपये प्रति किलो था और ये 21,587 रुपये प्रति किलो तक महंगी हुई है.

ज्वेलरी खरीद पर और महंगा

अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्यों के कर और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है. दरअसल, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर 3 फीसदी जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़कर ये और महंगा हो जाता है.

अगर क्वालिटी चेक की बात करें, तो आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ लोग 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी भी बनवाते हैं. इसकी शुद्धता आभूषण पर कैरेट के हिसाब से दर्ज हॉल मार्क से जांची जा सकती है. जैसे 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

क्यों लगातार महंगा हो रहा सोना और चांदी?

गोल्ड-सिल्वर रेट में तेज उछाल के पीछे के कारणों की बात करें, तो एक नहीं कई वजह हैं. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव की स्थितियों और आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो वहीं डॉलर में कमजोरी ने भी कीमतों में इजाफा करने में अहम रोल निभाया है. दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों और ईटीएफ में सोने की बढ़ती डिमांड और चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में तेजी से भी इसे सपोर्ट मिला है.

