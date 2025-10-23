सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड हाई के बाद लगातार गिरावट जारी है. गुरुवार सुबह सोने-चांदी के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निवेशकों की नजर शुक्रवार को आने वाले अमेरिका के महंगाई (CPI) पर है. इसके अलावा, रिकॉर्ड हाई पर सोना-चांदी पहुंचने के बाद मुनाफावसूली की लहर शुरू हुई है. मार्केट एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, जिसका भी असर गोल्ड और सिल्वर पर पड़ेगा.
ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छे हो रहे हैं, जो शेयर बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं. लेकिन गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है. रूस और यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के संकेत दिख रहे हैं और भारत के साथ अमेरिका की डील की उम्मीद भी बढ़ गई है.
गुरुवार को एशियाई कारोबार के शुरुआती दौर में हाजिर सोना लगभग 4,090 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गया. पिछले दो सत्रों में यह धातु रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 6% गिर चुका है. हालांकि इस साल सोना अभी भी करीब 55 प्रतिशत ऊपर है.
सोना हुआ इतना सस्ता
गुड रिटर्न्स के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने का भाव कम होकर 1,25,890 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,15,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. 18 कैरेट सोने की कीमत 94,420 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
चांदी का भाव भी घटा
भारत में चांदी की कीमत में भी बुधवार को गिरावट आई और गुरुवार के शुरुआती कारोबार में भी नरमी दिखी. मुनाफा वसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते चांदी थोड़ी कमहोकर 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है.
आपके शहर में सोने-चांदी के रेट्स
सोना (प्रति 10 ग्राम)
चांदी (प्रति किलोग्राम)
एमसीएसक्स पर सोने-चांदी के भाव बढ़े
हालांकि मल्टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोने-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली. सोना 1000 रुपये चढ़कर 122895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी 1100 रुपये चढ़कर 1,46,655 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था. एमसीएक्स पर यह गैपडाउन के बाद की तेजी है.
ग्लोबल स्तर पर सस्ता हुआ सोना
ग्लोबल स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद निवेशकों के मुनाफावसूली से सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. हाजिर सोना 0.53 प्रतिशत गिरकर 4,102.09 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,124.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. हाजिर चांदी 0.1 प्रतिशत बढ़कर 48.82 डॉलर प्रति औंस हो गई.