Gold Rate: सोना खरीदने जा रहे हैं? तो जान लें हफ्तेभर में कितना बदला भाव, ये है लेटेस्ट गोल्ड रेट

अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कभी सोना रिकॉर्ड तोड़ते नजर आया, तो अचानक धड़ाम भी हुआ, लेकिन महीने के अंत में ये नए लाइफ टाइम हाई पर जा पहुंचा.

सोने की कीमतों में एक हफ्ते में आया बड़ा चेंज (Photo: ITGD)
सोने की कीमतों में एक हफ्ते में आया बड़ा चेंज (Photo: ITGD)

गोल्ड रेट में बीते एक हफ्ते में बड़ा बदलाव आया है. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इसके भाव में आए चेंज के बार में जान लेना बेहद जरूरी है. पिछले एक सप्ताह में सोने ने नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ और एमसीएक्स पर इसका दाम 1,04,090 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. घरेलू मार्केट में भी ये महंगा हुआ है. हालांकि, पूरे अगस्त महीने की बात करें, तो गोल्ड प्राइस में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. आइए इसके लेटेस्ट रेट के बारे में जानते हैं...

10 ग्राम का रेट ₹3396 बढ़ा 
सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर बीते सप्ताह तेज रफ्तार से भागता हुआ नजर आया. शुक्रवार 22 अगस्त को इसने एक बार फिर 1 लाख रुपये का आंकड़ा पार किया और 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव 1,00,384 रुपये था, लेकिन पांच कारोबारी दिनों में 29 अगस्त को ये बढ़कर 1,03,780 रुपये पर बंद हुआ. आखिरी कारोबारी दिन ये 1,04,090 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल तक पहुंचा था. ऐसे में बीते सप्ताह के अंतिम बंद से तुलना करें, तो 999 शुद्धता वाला सोना हफ्तेभर में 3,396 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है.  

महीनेभर दिखा जोरदार उतार-चढ़ाव
वहीं अगर पूरे अगस्त महीने में सोने की कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालें, तो इसमें जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिला. 1 अगस्त 2025 को 10 ग्राम सोना एमसीएक्स पर 99,754 रुपये का मिल रहा था, लेकिन फिर ये तेज रफ्तार पकड़ते हुए शुरुआती हफ्ते में ही 1 लाख रुपये के पार पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद महीने के बीच में 19 अगस्त को इसका भाव एक बार फिर से गिरकर 98,696 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और खरीदारों को राहत मिली, लेकिन फिर इसमें उछाल आया और ये 1,04,090 रुपये के हाई पर जा पहुंचा. 

घरेलू मार्केट में इतना महंगा हुआ सोना
अब बात करें, घरेलू मार्केट की तो यहां भी सोने की कीमतों में एमसीएक्स की तरह ही तेजी देखने को मिली. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए गए रेट्स के मुताबिक, बीते 22 अगस्त को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 99,358 रुपये था, जो कि 29 अगस्त की शाम उछलकर 1,02,388 रुपये पर पहुंच गया. मतलब 10 ग्राम सोना 3030 रुपये महंगा हुआ. अन्य क्वालिटी के गोल्ड का भाव भी इसी क्रम में बढ़ा है. वहीं महीनेभर का अपडेट देखें, तो पहली अगस्त की शाम को सोना 98,253 रुपये प्रति 10 ग्राम था और इस हिसाब से पूरे महीने में सोना 4,135 रुपये महंगा हुआ है. 

क्वालिटी के हिसाब से लेटेस्ट गोल्ड रेट 

क्वालिटी (कैरेट में) दाम/10 ग्राम
24 कैरेट गोल्ड 1,02,388 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,01,978 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 91,130 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 82,930 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 66,040 रुपये/10 ग्राम

गौरतलब है कि आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए गए गोल्ड रेट देशभर में एक समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर 3 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है, साथ ही मेकिंग चार्ज भी वसूला जाता है, जिसे जोड़कर इसकी कीमत बढ़ जाती है. 

चांदी भी तोड़ रही सारे रिकॉर्ड 
न केवल सोना, बल्कि दूसरी कीमती धातु चांदी भी लगातार चमक रही है और अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है. एमसीएक्स पर सिल्वर रेट बीते एक हफ्ते में 4,103 रुपये प्रति किलो बढ़ा है. दरअसल, बीते 22 अगस्त को एक किलो चांदी की कीमत मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1,17,599 रुपये थी, जो 29 अगस्त को 1,21,702 रुपये पर बंद हुई. वहीं पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन इसने 1,22,510 रुपये का नया हाई लेवल छुआ था. बात घरेलू मार्केट में चांदी की ताजा कीमत की करें, तो यहां पर ये 1,17,572 रुपये प्रति किलो चल रही है. 

---- समाप्त ----
