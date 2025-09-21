scorecardresearch
 

Gold Rate Weekly Update: सस्ता हुआ सोना... या बढ़ गया दाम, हफ्तेभर में इतना बदला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Rate Weekly Update: सोने की कीमतों में बीते सप्ताह तगड़ा उतार-चढ़ाव तो देखने को मिला, लेकिन इसकी कीमतों कुल मिलाकर कम ही इजाफा दर्ज किया गया. वहीं घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत भी फ्लैट रही.

ऑल टाइम हाई लेवल से सस्ता चल रहा सोने का भाव (Photo: ITG)
ऑल टाइम हाई लेवल से सस्ता चल रहा सोने का भाव (Photo: ITG)

सोने की कीमतों ने इस साल 2025 में रोज तूफानी तेजी के साथ रिकॉर्ड बनाए हैं, बीते सप्ताह भी सोना लाइफ टाइम हाई पर नजर आया. हालांकि, हफ्तेभर में इसकी कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालें, तो पांच कारोबारी दिनों में एमसीएक्स पर 10 ग्राम 24 कैरेट 500 रुपये के आस-पास महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने हाई से नीचे है. वहीं दूसरी कीमती धातु चांदी की बात करें, तो इसके प्रति किलो भाव में 1258 रुपये का उछाल आया है. आइए जानते हैं बीते एक हफ्ते में सोना-चांदी के भाव में आए बदलाव के बाद नए रेट्स के बारे में...

एमसीएक्स पर गोल्ड रेट 
सबसे पहले बताते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में हफ्तेभर में आए चेंड के बारे में, तो यहां पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को महज 53 रुपये की तेजी लेकर 1,09,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं पिछले 12 सितंबर 2025 को इसका दाम 1,09,370 रुपये पर था. तो इस हिसाब से 10 ग्राम सोना एमसीएक्स पर 530 रुपये महंगा हुआ है. बता दें कि इसका लाइफ टाइम हाई लेवल 1,10,666 रुपये है. 

घरेलू मार्केट में कितना बदलाव?
घरेलू मार्केट में भी सोने के खरीदारों के लिए बीता सप्ताह राहतभरा रहा है और पांच दिनों में इसकी कीमत में कुल मिलाकर मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स के मुताबिक, बीते 12 सितंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव शाम के समय 1,09,707 रुपये था, जो बीते शुक्रवार 19 सितंबर की शाम पर 1,09,775 रुपये दर्ज किया गया. मतलब 10 ग्राम सोने का भाव महज 75 रुपये बढ़ा है. हालांकि, इन पांच दिनों में गोल्ड में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. अन्य क्वालिटी के गोल्ड के घरेलू प्राइस पर गौर करें, तो...

क्वालिटी दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट गोल्ड 1,09,775 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,07,140 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 97,700 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 88,920 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 70,800 रुपये/10 ग्राम

ध्यान रहे कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड होने वाले ये रेट देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको गोल्ड पर लागू 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही आभूषण खरीद पर मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे ये कीमत बढ़ जाती है. मेकिंग चार्ज शहरों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. 

चांदी की कीमत स्थिर 
सोने के साथ ही अगर चांदी की कीमतों में बदलाव पर नजर डालें, तो एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत 12 सितंबर को 1,28,838 रुपये थी, जो आखिरी कारोबारी दिन 19 सितंबर शुक्रवार को 1,30,096 रुपये पर बंद हुई और इस हिसाब से इसमें 1258 रुपये का उछाल दर्ज किया गया. वहीं घरेलू मार्केट में सिल्वर प्राइस बीते एक सप्ताह में फ्लैट रहे हैं. यहां पर 12 सितंबर को चांदी 1,28,008 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी और पूरे हफ्ते इसमें घट-बढ़ के बाद शुक्रवार को इसका बंद भाव 1,28,000 रुपये रहा था. 

