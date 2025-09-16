scorecardresearch
 

Gold-Silver Rate: अचानक सस्ता हुआ सोना... लेकिन चांदी ने बना दिया नया रिकॉर्ड, देखें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate: सोने की कीमतों में सोमवार को जहां घरेलू मार्केट गिरावट देखने को मिली थी, तो वहीं वायदा कारोबार में ये टूटने के बाद अचानक तेज रफ्तार से भागता नजर आया. वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया हाई लेवल छुआ.

सोने की कीमतों में आई गिरावट (File Photo: ITGD)
सोने की कीमतों में आई गिरावट (File Photo: ITGD)

सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. एक ओर जहां सोना सस्ता हो गया, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू मार्केट में चांदी के भाव नए शिखर पर पहुंच गए हैं. पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली में गोल्ड रेट अपने रिकॉर्ड लेवल पर 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गए हैं. वहीं चांदी ने 300 रुपये के इजाफे के साथ 1,32,300 रुपये प्रति किलो के नए लाइफ टाइम हाई लेवल को छू लिया. 

24 कैरेट गोल्ड का ये नया रेट 
अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना बीते कारोबारी दिन 500 रुपये की गिरावट के साथ कम होकर 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) के भाव पर आ गया. इसमें पिछले चार कारोबारी दिनों से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लगा हुआ नजर आया. इससे पहले बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गोल्ड 700 रुपये की उछाल के साथ 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. इसके अलावा 99.5 फीसदी शुद्धता वाला सोना भी 500 रुपये घटकर 1,12,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

एमसीएक्स पर दाम में तगड़ा उतार-चढ़ाव
जहां घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों में कमी आई, तो वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड-सिल्वर रेट में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. एक ओर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला 999 शुद्धता का सोना 308 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,09,062 रुपये पर आ गया था, तो वहीं कुछ देर बाद ही ये फिर से छलांग लगाते हुए 1,10,330 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छूने में कामयाब रहा.  

वहीं एमसीएक्स पर सोने की तरह से ही चांदी का हाल दिखा और इसका 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाली सिल्वर ने 1,27,121 रुपये पर कारोबार की शुरु किया और शुरुआती ट्रेड में 1,29,123 तक उछली, लेकिन फिर इसका दाम भी गिरने लगा और ये 328 रुपये की गिरावट लेकर 1,28,510 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई. 

पिछले हफ्ते खूब दौड़ा था सोना 
बीते सप्ताह सोने की कीमतें ताबड़तोड़ तेजी के साथ भागती हुई नजर आई थीं. एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 5 सितंबर को 1,07,728 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन इसके बाद ये ऐसा चमका कि बीते शुक्रवार 12 सितंबर को इसकी कीमत 1,09,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. वहीं सोमवार को तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया हाई लेवल छू लिया.अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने ने तगड़ी छलांग लगाई और ये 3685 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा. 

