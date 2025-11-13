scorecardresearch
 

Aligarh Richest Person: ताले ही नहीं... अब अरबपति भी अलीगढ़ की पहचान, जानते हैं यहां सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन हैं?

Aligarh Richest Men: विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में One97 Communications के तहत Paytm लॉन्च किया, शुरुआत मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में हुई. फिर 2016 की नोटबंदी के बाद पेटीएम रातो-रात घर-घर में पहचाना जाने लगा.

अलीगढ़ के सबसे अमीर शख्स के बारे में. (Photo: Insta)

अलीगढ़ के ताले दुनियाभर में मशहूर है, तालीम में भी अलीगढ़ का नाम ऊपर है. अब यह शहर अरबपतियों के लिए भी जाना जाता है. अलीगढ़ के कुछ लोगों का दुनिया में डंका बज रहा है. लेकिन क्या आपको पता है, अलीगढ़ में सबसे अमीर कौन है? उनका क्या नाम है और ऐसा क्या कारोबार है, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई. 

वैसे तो हर शहर में गरीब-अमीर होते हैं. लेकिन चर्चा उनकी होती है, जो उनके बीच में सबसे अमीर होते हैं. अलीगढ़ में अमीरों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर पेटीएम (Paytm) के संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा का नाम आता है.

एक आइडिया और फिर कर दिया धमाका

विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था. उन्होंने भारत में डिजिटल पेमेंट की परिभाषा बदल डाली, अंग्रेजी भाषा में कमजोर होने के कारण उन्हें कॉलेज के शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी और कोडिंग में महारथ हासिल की.  उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. 


विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में One97 Communications के तहत Paytm लॉन्च किया, शुरुआत मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में हुई. फिर 2016 की नोटबंदी के बाद पेटीएम रातो-रात घर-घर में पहचाना जाने लगा. अब डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में पेटीएम सबसे बड़ा नाम बन गया. 

आज Paytm बड़ा नाम... हर जुबां

मौजूदा दौर में Paytm बदल चुका है, ढेरों फीचर्स जुड़ चुके हैं. मोबाइल पेमेंट, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, UPI और लोन सर्विस तक फैला हुआ है. पेटीएम की लिस्टिंग नवंबर 2021 में हुई थी, उस समय विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ करीब 18,900 करोड़ रुपये आंकी गई थी. हालांकि शेयर बाजार में Paytm के शेयर ऊपर से काफी करेक्ट हुए. 

विजय शेखर शर्मा को Forbes और Time Magazine ने भारत के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में गिना है. वे RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त Paytm Payments Bank के भी प्रमोटर हैं. विजय शेखर शर्मा अक्सर कहते हैं कि 'अगर आपको लगता है कि आप कुछ छोटा नहीं कर सकते, तो याद रखिए हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी से होती है.' 

विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ

विजय शेयर शर्मा का जन्म 1978 में हुआ था, उनके पिता सुलोम प्रकाश शर्मा प्रिंसिपल थे. आज की तारीख में विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ के सबसे अमीर शख्स हैं, फोर्ब्स के अनुसार फिलहाल उनकी कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपये है. 2022 में विजय का नाम फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया. वहीं 2017 में टाइम मैगज़ीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी नामित किया गया. 

कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही विजय शेखर शर्मा ने 1997 में indiasite.net नाम से वेबसाइट बनाई. फिर दो साल के बाद उन्होंने इसे 1 मिलियन डॉलर में बेच दिया. इसके बाद साल 2000 में उन्होंने One97 Communications की  स्थापना की, और 2010 में डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म पेटीएम लॉन्च किया. 

इनके अलावा अलीगढ़ के धनकुबेरों में हाजी जहीर का नाम आता है. दुनियाभर में एग्रो प्रोडक्ट निर्यात के लिए इनकी कंपनी मशहूर है. सराय मियां की तंग गलियों से निकल कर मीट निर्यात के दम पर वह हुरून रिच लिस्ट 2024 में अरबपतियों में शामिल हुए थे, उनकी कुल संपत्ति करीब 2400 करोड़ रुपये आंकी गई. साल 2018 से वह अलीगढ़ में सबसे ज्यादा आयकर देने वाले टॉप-10 की सूची में शामिल हैं. 2005 में अपने मीट का कारोबार शुरू करने वाले हाजी जहीर ने अलीगढ़ में अल हम्द फूड एग्रो नाम से प्लांट लगाया है. 

