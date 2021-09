Your A/c ***7865 credited Rs 267000 Under Govt Yojana, आपको भी आया है ये मैसेज!

देश में साइबर ठगी का मामला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. तमाम तरह से शिकंजे के बावजूद इस गिरोह से जुड़े लोग हर रोज ठगी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं. भोले-भाले लोग इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी गंवाई चंद सेकंड में गवां देते हैं.



दरअसल, साइबर ठगी से जुड़े लोग इतने शातिर हैं कि वो लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर चूना लगा रहे हैं. क्योंकि सरकारी योजनाओं पर लोगों को विश्वास है, और इसी का फायदा साइबर ठग उठाते हैं.



ताजा मामला एक फर्जी मैसेज का है, जिसे लोगों को भेजा जा रहा है. शायद आपके मोबाइल में भी ये मैसेज आया होगा. मैसेज में govt yojana के तहत आपके खातों में सीधे लाखों रुपये डालने का जिक्र है.

जिस तरह आपके खाते में सैलरी आती है, ठीक उसी तरह से इस मैसेज में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. मैसेज में लिखा होता है, 'Your A/c ***7865 credited for Rs 267000 on 05-09-2021 Under Govt Yojana'. इसके साथ एक लिंक दिया गया है, जिसपर क्लिक करने के लिए कहा जाता है.

सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIBFactCheck ने लोगों का आगाह किया है कि यह मैसेज बिल्कुल फर्जी है. लोग इस मैसेज के झांसे में न आएं. यह एक ठगी का नया रूप है.

पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि सरकारी ऐसी कोई योजना नहीं है, और सरकार किसी को इस तरह से कभी भी मैसेज नहीं भेजती है. हो सकता है कि इस मैसेज के जरिये आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए ऐसे मैसेज आने पर सचेत रहें.