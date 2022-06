EPFO Interest Date: साढ़े 6 करोड़ लोगों को मिलने वाली है खुशखबरी, मोदी सरकार ने कर ली तैयारी

मोदी सरकार (Modi Govt) प्राइवेट सेक्टर (Pvt Sector) में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को जल्दी ही एक नई खुशखबरी देने की तैयारी में है. इस बार ऐसे कर्मचारियों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज (PF Interest Credit) के लिए साल के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. खबरों की मानें तो सरकार त्योहारी सीजन (Festive Season) शुरू होने से पहले ही सभी पीएफ खाताधारकों (PF Account Holders) को ब्याज का पैसा ट्रांसफर (PF Interest Transfer) करने वाली है. इस संबंध में प्रस्ताव पहले ही तैयार हो चुका है और अब बस वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की मुहर लगने की देरी है.

वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार

बताया जा रहा है कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज (Interest Rate on PF) अभी कम है, इसी कारण इसे दिसंबर से पहले ही क्रेडिट किया जा सकता है. अभी पीएफ पर 43 साल में सबसे कम ब्याज मिल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी. इसके बाद कभी भी ईपीएफओ के मेंबर्स के पीएफ खाते (PF Account) में ब्याज क्रेडिट किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय से इसी महीने प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है.

इसी महीने मंजूरी मिलने की उम्मीद

खबरों के अनुसार, वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस महीने में ही यानी 30 जून से पहले कभी भी पीएफ खाताधारकों को ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है. वहीं कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि ईपीएफओ (EPFO) दशहरा-दीपावली के फेस्टिव सीजन से पहले ब्याज का पैसा क्रेडिट कर सकता है. हालांकि अभी इस बारे में न तो ईपीएफओ की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है, न ही सरकार ने कोई ऐलान किया है. आम तौर पर साल के अंत में पीएफ का ब्याज क्रेडिट किया जाता है. इस बार ब्याज कम होने के चलते उम्मीद की जा रही है कि ईपीएफओ क्रेडिट करने के लिए दिसंबर तक का इंतजार नहीं करेगा. इससे ईपीएफओ के साढ़े छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा.

अभी कई दशकों में सबसे कम है ब्याज

अभी पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है. ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ के ब्याज की दर 8.1 फीसदी तय किया है. यह 1977-78 के बाद पीएफ पर ब्याज की सबसे कम दर है. इससे पहले 2020-21 में पीएफ पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था. फिस्कल ईयर 2020-21 (FY21) में पीएफ के ब्याज की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था. इससे ठीक एक साल पहले 2019-20 में इस ब्याज दर को 8.65 फीसदी से घटाकर 8.5 फीसदी किया गया था.

यहां इन्वेस्ट होता है पीएफ का पैसा

ईपीएफओ पीएफ खाताधारकों के खाते में जमा हुए पैसे को कई जगहों पर इन्वेस्ट करता है. इस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई के एक हिस्से को ब्याज के रूप में खाताधारकों को दिया जाता है. अभी ईपीएफओ 85 फीसदी हिस्सा डेट (Debt) ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता है. इनमें सरकारी सिक्योरिटीज (Govt Securities) और बॉन्ड (Bond) भी शामिल हैं. बाकी के 15 फीसदी हिस्से को ईटीएफ (ETF) में लगाया जाता है. डेट और इक्विटी से हुई कमाई के आधार पर पीएफ का ब्याज तय किया जाता है.

ऐसे चेक कर सकते हैं पीएफ बैलेंस

How to check PF Balance: ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं. 'आवर सर्विसेज (Our Services)' के ड्रॉपडाउन से 'फॉर एम्पलॉइज (For Employees)' को सेलेक्ट करें. इसके बाद मेंबर पासबुक (Member Passbook) पर क्लिक करें. अब यूएएन नंबर (UAN Number) और पासवर्ड (Password) की मदद से लॉगइन करें. पीएफ अकाउंट (PF Account) चुनें और उसे खोलते ही आपको बैलेंस दिख जाएगा. एसएमएस (SMS) के माध्यम से बैलेंस चेक करने के लिए 7738299899 पर 'EPFOHO UAN ENG' टाइप कर मैसेज भेज दें. आपको रिप्लाई में बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी. इनके अलावा उमंग ऐप (Umang App) से भी पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक किया जा सकता है.