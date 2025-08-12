धांसू रिजल्ट... फिर 10% उछले DOMS इंडस्ट्रीज के शेयर, जानिए अगला टारगेट

स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (DOMS Industries) का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. स्टेशनरी सेगमेंट में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. यह कंपनी पेंसिल, इरेजर, रूलर, स्कूल और ऑफिस की स्टेशनरी बनाती है.

दरअसल, सोमवार को डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों DOMS Share) में जोरदार तेजी देखी गई. कारोबार के दौरान यह शेयर 12.44% की उछाल के साथ ₹2,572.15 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे और अंत में 9.65% की बढ़त के साथ ₹2,508.25 पर बंद हुए. यह उछाल कंपनी के मजबूत वित्तीय परिणामों और बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आया.

मुनाफे में उछाल, आय भी बढ़ी

जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) कंपनी के मुनाफा में सालाना आधार पर 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹59.1 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी मुनाफा में 15.3% का उछाल रहा. हालांकि, PAT मार्जिन 10.5% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 12.2% और Q4 FY25 में 10.1% की तुलना में कम है.

कंपनी का सालाना आधार पर राजस्व 26.4% बढ़कर ₹562.3 करोड़ हो गया, जो Q4 FY25 की तुलना में 10.5% अधिक है. EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) में 14.3% YoY और 11.9% QoQ की बढ़ोतरी हुई, जो ₹98.7 करोड़ रही. EBITDA मार्जिन 17.6% रहा, जो Q1 FY25 में 19.4% और Q4 FY25 में 17.3% की तुलना में थोड़ा कम है.

Doms के शेयर को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स DOMS स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं. वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बथिनी ने निवेशकों को स्टॉक होल्ड (Stock Hold) करने की सलाह दी है. एंजेल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि स्टॉक्स ने जोरदार तरीके से एक दायरे को पार किया है, उन्होंने शार्ट टर्म में ₹2,700–2,720 तक जाने की संभावना जताई है. बोनान्जा के कुणाल कांबले ने ₹2,270 पर स्टॉप-लॉस (Stop Loss) के साथ ₹2,970–3,200 के टारगेट प्राइस दिया है.

बता दें, जून 2025 तक प्रमोटर्स के पास डोम्स इंडस्ट्रीज में 70.39% हिस्सेदारी थी. इस कंपनी की स्थापना 1976 में हुई थी. भारत के अलावा DOMS अपने प्रोडक्ट्स को 40 से ज्यादा देशों में निर्यात करती है.

