आपके पास भी है SBI का क्रेडिट कार्ड? 1 तारीख से बदल रहे नियम... अब नहीं मिलेंगे ये फायदे

SBI Credit Card का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 सितंबर 2025 से नियम बदलने (Rule Change From 1st September) जा रहे हैं, जिसका सीधा असर उन्हें मिलने वाले फायदे पर देखने को मिलेगा.

एसबीआई कार्ड अगले महीने करने जा रहा बड़े बदलाव (Photo: GettyImages)
एसबीआई कार्ड अगले महीने करने जा रहा बड़े बदलाव (Photo: GettyImages)

आपके पास भी अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card) है, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है और साथ ही झटका देने वाली भी है. दरअसल, अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 सितंबर 2025 से SBI Card अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है और जिनका सीधा असर कार्ड्स होल्डर पर पड़ने वाला है. एसबीआई कार्ड की ओर से नोटिस के जरिए जानकारी देते हुए बताया गया है कि पहली तारीख से कुछ कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट (Reward Points) को खत्म किया जा रहा है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

इन क्रेडिट कार्ड के लिए बदल रहे नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बदलाव (SBI Credit Card Rule Change) किया जा रहा है और ये सितंबर महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएगा. इसके तहत अगर लाइफ स्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफ स्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सिलेक्ट और लाइफ स्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम धारकों को मिलने वाले फायदे में कटौती किए जाने का ऐलान किया है और कुछ ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले SBI Reward Points को खत्म किया जा रहा है. 

अब ऐसे लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं
1 सितंबर से बदल रहे नियमों (Rule Change Form 1st September) पर गौर करें, तो SBI Cards ने इन क्रेडिट कार्ड्स के जरिए ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) प्लेटफॉर्म्स पर किए गए किसी भी लेनदेन पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं अगर ग्राहक किसी भी तरह का सरकारी लेनदेन या सरकारी सेवाओं (Govt Services) के यूज के लिए ट्रांजैक्शन करता है, तो फिर ऐसे खर्च पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा अपने नोटिस में बैंक की ओर से ये भी साफ किया गया है कि इसी तरह का नियम मर्चेंट लेनदेन पर भी लागू होगा. 

इसके साथ ही अगले महीने से ही 16 सितंबर 2025 से सभी CPP (कार्ड सुरक्षा योजना ) एसबीआई कार्ड ग्राहक ऑटोमैटिक अपने संबंधित रिन्यूएबल डेट के आधार पर अपडेट किए गए प्लान वेरिएंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. एसबीआई कार्ड्स की ओर से इसकी सूचना निर्धारित तारीख से 24 घंटे पहले SMS/EMAIL के जरिए दी जाएगी. 

पिछले महीने ये सर्विस की थी बंद
SBI Cards लगातार क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए पहले से तय नियमों में बदलाव कर रहा है. इससे पहले जुलाई और चालू अगस्त महीने में भी बड़े चेंज लागू किए जा चुके हैं. बता दें कि इसके तहत एसबीआई कार्ड ने अपने कई कार्ड्स पर मिलने वाले कंप्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट कवर को बंद किया था. जो 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक था. ये बदलाव तमाम SBI Elite, SBI Prime कार्ड यूजर्स के लिए किए जा चुके हैं. 

