scorecardresearch
 

खुशखबरी... दिवाली और छठ पूजा के लिए स्‍पेशल ट्रेन का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है, जो सप्‍ताह में चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें साबरमती-पटना और राजकोट-बरौनी के बीच चलेंगी. आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल...

Advertisement
X
दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेन. (Photo: Freepik)
दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेन. (Photo: Freepik)

फेस्टिव सीजन में यात्रियों के लिए स्‍पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया है, जो गुजरात से बिहार के लिए चलेंगी. रेलवे ने कहा कि आगामी दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-पटना और राजकोट-बरौनी के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है.

ट्रेन संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल (18 फेरे)ट्रेन संख्या 09427 साबरमती-पटना स्पेशल 01 अक्टूबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक प्रति बुधवार साबरमती से 18:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 01:00 बजे पटना पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 09428 पटना-साबरमती स्पेशल स्पेशल 03 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक प्रति शुक्रवार पटना से 04:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 09:55 बजे साबरमती पहुंचेगी.

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, मिर्जापुर,पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के कोच रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए 12 हजार से ज़्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी (File Photo: PTI)
1 अक्‍टूबर से ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम, फटाफट पूरा कर लीजिए ये काम 
320 km की स्‍पीड... 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, कब से चलेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन? 
Amrit Bharat Express Quiz
अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़े सवालों का सही जवाब देकर गिफ्ट जीतने का मौका 
Rule Change From 1st October
Rule Change: 1 अक्टूबर से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर दिखेगा असर!  
agni-prime missile launched by railway
भारत ने Rail launcher से दागी Agni-Prime Missile 

ट्रेन संख्‍या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट(साप्ताहिक) स्पेशल (18 फेरे)ट्रेन संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल 02 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक प्रति गुरुवार राजकोट से 17.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 05.00 बजे बरौनी पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्‍या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल 04 अक्टूबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक प्रति शनिवार बरौनी से 14.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी.

Advertisement

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, चांदलोडिया-B, महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र,सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी 2-टियर और एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे.

ट्रेन संख्या 09427 और 09569 की बुकिंग 28 सितंबर, 2025 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी. ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर उपलब्ध करवायी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement