फेस्टिव सीजन में यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया है, जो गुजरात से बिहार के लिए चलेंगी. रेलवे ने कहा कि आगामी दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-पटना और राजकोट-बरौनी के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है.
ट्रेन संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल (18 फेरे)ट्रेन संख्या 09427 साबरमती-पटना स्पेशल 01 अक्टूबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक प्रति बुधवार साबरमती से 18:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 01:00 बजे पटना पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 09428 पटना-साबरमती स्पेशल स्पेशल 03 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक प्रति शुक्रवार पटना से 04:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 09:55 बजे साबरमती पहुंचेगी.
मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, मिर्जापुर,पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के कोच रहेंगे.
ट्रेन संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट(साप्ताहिक) स्पेशल (18 फेरे)ट्रेन संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल 02 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक प्रति गुरुवार राजकोट से 17.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 05.00 बजे बरौनी पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल 04 अक्टूबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक प्रति शनिवार बरौनी से 14.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी.
यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, चांदलोडिया-B, महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र,सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी 2-टियर और एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे.
ट्रेन संख्या 09427 और 09569 की बुकिंग 28 सितंबर, 2025 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी. ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर उपलब्ध करवायी गई है.